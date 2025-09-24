光復鄉重創！台南人「熱血載水」連夜直奔　在地人求援

記者黃翊婷／綜合報導

強颱樺加沙帶來豪雨重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖因土石崩落溢流，造成嚴重災情。有台南網友開車載著飲用水等物資，直接前往花蓮協助救災，並於今日（24日）凌晨3時許抵達，當地部分街道仍處於淹水狀態；還有當地網友呼籲，希望在外地的光復鄉親們回來幫忙。

▲圖為光復鄉23日晚間的狀況。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

強颱樺加沙帶著驚人雨勢掃過南台灣，花蓮縣23日下午發生馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流事件，導致溪水暴漲、沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉地區災情嚴重。

有網友在Threads上發文表示，台南的朋友看到花蓮當地的災情，決定開車載著飲用水等物資前往災區幫忙，讓她覺得很感動，朋友抵達花蓮時已經是24日凌晨3時許，但當地部分街道仍處於淹水狀態，路上隨處可見被沖毀的物品。

還有當地網友呼籲，希望在外地的光復鄉親們，如果可以請回來幫忙，許多年長者被困在家裡無法外出求援，他們接到很多鄉親的電話，去幫忙探望這些鄉親的家人是否平安，同時也很感謝各地前來支援的熱心人士，他也是第一次在光復鄉遇到這樣的情況，「願一切安好。」

▼花蓮縣長徐榛蔚前往光復鄉會勘。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）