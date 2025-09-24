快訊／大雷雨炸4地　10縣市豪大雨特報

▲大雷雨轟4縣市。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

10縣市豪大雨特報！中央氣象署今天清晨對高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域

高雄市：茂林區



屏東縣：新埤鄉、枋寮鄉、滿州鄉、枋山鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉



花蓮縣：玉里鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉



台東縣：臺東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉

▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布豪雨特報，樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區已有大豪雨，台中市山區、桃園市山區已有豪雨發生，今日花蓮縣、台東縣有局部大豪雨或超大豪雨；高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨；台南、高雄、宜蘭、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨機率。

超大豪雨特報：花蓮縣、台東縣

大豪雨特報：高雄市、屏東縣

豪雨特報：南投縣、宜蘭縣

大雨特報：新北市、桃園市、台中市、台南市

氣象署說，今天受樺加沙颱風外圍環流影響，水氣仍偏多，環境為偏南至東南風，花蓮、台東及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部、中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

