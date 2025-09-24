快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

▲曾昭誠說，樺加沙颱風預估通過廣東附近，朝中南半島前進。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風博羅依、強烈颱風樺加沙、中度颱風浣熊三颱共舞！中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕颱博羅依。氣象署預報員曾昭誠指出，博羅依未來將通過呂宋島，對台灣影響沒那麼明顯。

▼三颱共舞。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天樺加沙颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨滿明顯，有大雨或豪雨機率，宜蘭、中南部有短暫陣雨或雷雨，北部午後有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠說，周四至周六基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨；周日到下周二花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠提到，預估博羅依周五、周六會通過呂宋島，離台灣有段距離，對台影響沒那麼明顯；樺加沙颱風往西，預估通過廣東附近這帶，朝中南半島前進。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▼最新樺加沙路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼最新博羅依路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

