沖毀光復鄉「關鍵時間軸」曝　堰塞湖潰堤如水庫灌進市區

記者葉國吏／綜合報導

花蓮光復鄉因樺加沙颱風引發的豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日下午潰決，洪水攜土石瞬間傾瀉，淹沒市區。災害導致2人死亡、30人失聯，逾200人受困。這座堰塞湖僅形成2個月，潰決釋放的巨大能量摧毀了光復市區，成為近年來花蓮最嚴重的災害之一。

▲花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

下午2時50分，堰塞湖的壩頂因水位超過承受極限而溢流潰決。洪水迅速衝破堤防，灌入光復市區，導致一樓幾乎全毀，多處公共設施和商店被沖毀。根據農業部的監測，潰決導致水位在短短一小時內下降了33公尺，釋放約6000萬噸水量，剩餘湖水約3100萬噸。光復鄉居民措手不及，災情觸目驚心。

▲馬太鞍溪堰塞湖潰決時間軸。（AI製表／記者葉國吏製，下同，點圖可放大）

截至晚上7時，災害已造成2人死亡，包括55歲周姓男性與80歲黃姓男性，另有28人受傷。失聯人數達30人，逾200人通報受困。洪水還沖走大量住家、商店及車輛，甚至包括軍卡。市區多處斷水斷電，居民紛紛逃往高處避難，部分人仍等待救援。救災工作持續進行，但因洪水來勢兇猛，情況十分危急。

此次堰塞湖形成被追溯至2024年4月的強震與2025年7月薇帕颱風。地震導致山體鬆動，加上颱風豪雨引發土石崩塌，阻塞馬太鞍溪上游河道，短短兩月形成高度約200公尺、面積達140公頃的大型堰塞湖。然而，壩體結構脆弱，連續降雨使水位快速升高，終於在豪雨中潰決，釀成災難。