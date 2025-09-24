光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流事件，洪水夾帶土石沖斷馬太鞍溪橋，重創光復鄉。一名女網友在網路上發文求救，表示住在光復鄉的阿公、阿嬤和年約4、5歲的妹妹，均受困於2樓，已經餓了一整個晚上，無奈目前資訊模糊無法得知詳細狀況，希望有好心人能幫忙確認她的家人是否平安。

▲花蓮光復鄉災情嚴重。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

該名女網友在Threads上發文求助，表示住在光復鄉的阿公、阿嬤、妹妹受困，阿公疑似受傷，妹妹年幼僅4、5歲，他們被困在2樓，從23日下午開始一直沒有進食，她很擔心家人沒有足夠的衣物、棉被可以禦寒，也怕發生意外，「水好像沒有完全退去，好像又漲了一些」，希望有好心人能幫忙確認她的家人是否平安。

▼▲胡仁順表示，光復鄉的淹水情形已減退，但部分地區淤泥狀況嚴重。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

花蓮縣議員胡仁順23日深夜10時許在臉書發文表示，光復鄉的淹水狀況已經減退，水從23日傍晚開始退，現在路上仍有厚厚的淤泥，有些地方的淤泥甚至高達1公尺，雖然收到很多熱心民眾想捐獻物資，但目前真的不適合進入光復鄉，希望大家再等一下。

胡仁順提到，若有民眾無法聯繫住在光復鄉的親友，或是覺得有發生危險的可能，可以直接打電話到花蓮縣災害應變中心（03）8460599，並說明家人的姓名、地址、電話、現況，災害應變中心人員會立刻協助處理。

此外，有民眾希望可以查看救援名單，胡仁順表示，由於現場訊號微弱，不方便傳送訊息，開放查閱救援名單的部分消防局仍在努力當中。