生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流事件，洪水夾帶土石沖斷馬太鞍溪橋，重創光復鄉。一名女網友在網路上發文求救，表示住在光復鄉的阿公、阿嬤和年約4、5歲的妹妹，均受困於2樓，已經餓了一整個晚上，無奈目前資訊模糊無法得知詳細狀況，希望有好心人能幫忙確認她的家人是否平安。

花蓮災情。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

▲花蓮光復鄉災情嚴重。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

該名女網友在Threads上發文求助，表示住在光復鄉的阿公、阿嬤、妹妹受困，阿公疑似受傷，妹妹年幼僅4、5歲，他們被困在2樓，從23日下午開始一直沒有進食，她很擔心家人沒有足夠的衣物、棉被可以禦寒，也怕發生意外，「水好像沒有完全退去，好像又漲了一些」，希望有好心人能幫忙確認她的家人是否平安。

花蓮災情。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

▼▲胡仁順表示，光復鄉的淹水情形已減退，但部分地區淤泥狀況嚴重。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

花蓮災情。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣議員胡仁順）

花蓮縣議員胡仁順23日深夜10時許在臉書發文表示，光復鄉的淹水狀況已經減退，水從23日傍晚開始退，現在路上仍有厚厚的淤泥，有些地方的淤泥甚至高達1公尺，雖然收到很多熱心民眾想捐獻物資，但目前真的不適合進入光復鄉，希望大家再等一下。

胡仁順提到，若有民眾無法聯繫住在光復鄉的親友，或是覺得有發生危險的可能，可以直接打電話到花蓮縣災害應變中心（03）8460599，並說明家人的姓名、地址、電話、現況，災害應變中心人員會立刻協助處理。

此外，有民眾希望可以查看救援名單，胡仁順表示，由於現場訊號微弱，不方便傳送訊息，開放查閱救援名單的部分消防局仍在努力當中。

在 Threads 查看

時間晚了，來跟大家報告一下幾個重點： 1....

胡仁順-花蓮縣議員發佈於 2025年9月23日 星期二
更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

相關新聞

花蓮鄉民深夜目睹「水又進光復了」

花蓮鄉民深夜目睹「水又進光復了」

強颱樺加沙掃過南台灣，花蓮縣23日下午發生馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流事件，導致溪水暴漲、沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉地區災情嚴重。有花蓮萬榮鄉的民眾目擊，同日深夜11時許洪水又湧入光復，引發網友關切，希望花蓮鄉親能挺過難關。

花蓮縣政府公告：卓溪鄉今停班停課

花蓮縣政府公告：卓溪鄉今停班停課

堰塞湖潰堤毀光復鄉！　關鍵2個月時間軸曝光

堰塞湖潰堤毀光復鄉！　關鍵2個月時間軸曝光

台南人奔花蓮救災　在地人籲返鄉協助

台南人奔花蓮救災　在地人籲返鄉協助

勇消全身灰泥背災民！找到1人無生命

勇消全身灰泥背災民！找到1人無生命

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

