《中文怪物》烏克蘭男大生被爆性騷、偷拍　柯羅認了考慮不周

▲《中文怪物》的烏克蘭參賽者柯羅被控私訊性騷女生。（圖／翻攝自YouTube酷的夢）

圖文／鏡週刊

法國YouTuber「酷」砸重金打造實境節目《中文怪物》，製作精良被讚媲美Netflix，口碑爆棚！然而其中卻有外國參賽者在網路上掀起討論，來自烏克蘭、就讀東海大學的男學生柯羅就被爆料，曾透過對女生私訊傳送性騷言論，甚至從背後偷拍女生的腿，遭轟噁男。對此柯羅在社群發文致歉，坦言自己考慮不周，澄清自己無意冒犯。

《中文怪物》本月20日上架後立刻掀起熱烈討論，但其中卻有參賽者被爆出黑料，除了來自韓國的「天菜老師」金炳秀被挖出過往曾因劈腿指控鬧上新聞，烏克蘭籍的東海大學男學生柯羅也在社群被爆料，曾私訊對女生性騷擾，讓女網友在節目中看到他出現，忍不住批：「別鬧了好不好，超解」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友分享一段和柯羅的對話截圖，女方疑似打字打到一半忘記說完，柯羅就說：「壞壞的女生，一定需要去新竹打你的屁股」，女方立刻正色表示：「我必須說一下我不是會接受這種玩笑的人」，柯羅才說：「喔，不好意思，我就是開玩笑的，下次跟你不會用這樣的話如果你不喜歡」。

▲柯羅來台3年，目前在東海大學念書。（圖／翻攝自Threads）

另外也有自稱是柯羅的女同學發文爆料，之前有時候會跟他一起做報告，「他可能覺得出去幾次就是有跟他怎麼樣了就開始狂噁我」，例如曾傳訊息問她「已經在洗澡？！為什麼沒等我？」讓她怒批柯羅是噁男。

還有網友翻出柯羅的過往貼文，他曾在校園裡偷拍穿著短褲女生的背影，問大家覺得這種短褲會不會太短，還說自己看到之後馬上就忘記自己原本要幹什麼。貼文曝光遭眾人砲轟「噁男不分國籍」「你媽知道你這麼變態嗎」「學中文不是拿來噁心別人用的好嗎 噁心死了」。

針對性騷、偷拍爭議，柯羅22日透過社群留言回覆表示，關於私訊對話一事，他已經私下向對方道歉，「也在此向大家致歉，我很重視每個人的隱私和尊重，對於造成的任何不適，我深感抱歉。」他也說，「關於之前我在校園拍攝了一個女生穿著的短影片，我也意識到這在隱私方面是我考慮不周的地方，我並沒有要冒犯任何人的意思，現在我明白這樣做會引起誤會。感謝大家的提醒，以後我會更加注意保護他人的隱私。」

▲針對性騷、偷拍爭議，柯羅透過留言回覆表示歉意。（圖／翻攝自Threads）

據柯羅在社群自稱，他今年31歲，來台3年，在東海大學就讀政治系，對台灣政治頗為關注。先前台灣民眾黨前主席柯文哲交保，他發出跳舞慶祝的影片，以及柯文哲的合照，發文問大家「你們開心嗎？」近日美國右派意見領袖查理柯克（Charlie Kirk）遇刺，他也發文透露自己難過得哭了，並參加致敬活動悼念柯克，不諱言自己右派的立場，還感慨台北的LGBT遊行每年有數十萬人參加，但保守派卻只能在社群平台上寫文章互相轉發，聲稱這個現象「令人悲傷，但這是事實」。

▲柯克慶祝柯文哲交保，不僅拍片跳舞，還特別分享與柯文哲的合照。（圖／翻攝自Threads）

有人諷刺說道：「不愧是Charlie Kirk的大粉絲」，柯羅則稱：「跟查理完全沒有關係。我們一生都會犯錯」。

▲柯羅自己也經營YouTube頻道，日前對美國右派意見領袖柯克之死表示哀悼。（圖／翻攝自Threads）



更多鏡週刊報導

《中文怪物》參賽者爆爭議 韓國「天菜老師」被翻劈腿黑歷史

台版紅姐！男誆稱變性女「騙男網友視訊色色」 偷拍轉賣24人受害「總求刑78年半」

「木可負責人」李文娟作證暴哭！拒答54題還稱檢調很凶 律師：無助柯文哲脫罪