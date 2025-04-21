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18年社畜翻身！「資金7分法」累積資產1.5億　投資心法曝光

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲投資關鍵包括控制情緒、不暴衝。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

面對股市波動，很多人經常在恐懼、貪心情況下做錯決策！韓國上班族朴成賢在大公司當了18年社畜後，意識到只靠薪水無法財務自由，開始大量學習理財知識，發展出一套獨特的「資金7分法」投資機制，搭配7個原則，累積資產已達1.5億台幣，他將心法匯集成書，增修版《社畜翻身投資筆記》由商周出版在台發行。

朴成賢曾在CJ、KT等大公司當了18年的社畜，漸漸意識到只靠薪水無法實現財務自由，於是開始大量接觸理財類書籍，了解資本主義的原理，還有金融、理財相關的知識，並決定把自己在賭場領會「絕對不賠錢」的獲利機制運用在投資上。後來他將賺取的收入，用來投資房地產、美元、股票，成為擁有70億韓元（約1.5億台幣）的資本家。

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他發展出一套獨特的「資金7分法」股票投資機制，綜合「長線投資」和「短線交易」的優勢、雙重效果，讓人不再隨股市波動悲喜交加，希望能幫助一般投資人擺脫「投資小白」的困境，戰勝人性弱點，安全、穩定地獲利。

「資金7分法」首先將投資帳戶分成7個子帳戶，每個子帳戶代表一個「投資分身」，各司其職，執行不同的投資策略。

1號帳戶專注於「長期價值投資」，選擇具備良好財務績效、發展潛力的公司股票，長期持有，以獲取穩定的股息收益和股價價差。

2號至7號帳戶負責「短線交易」，採用「分批買進、分批賣出」的策略，在下跌時逢低買入，在上漲時獲利了結，賺取價差收益，同時也能降低投資風險。

同步設定觸發條件，當1號帳戶的股票價格下跌超過特定比例時（例如3%），2號帳戶便會觸發買入動作，以更便宜的價格購入相同的股票。依此類推，當2號帳戶的股票價格也下跌超過設定比例時（例如5%），3號帳戶便會啟動，以此類推操作4號至7號帳戶。

他也堅持「不設定停損點」，認為只要選擇的是具備價值的好公司股票，長期持有便能克服短期波動，最終一定能獲利。

▲▼《社畜翻身投資筆記：報酬率32%！靠獨創資金7分法滾出1.5億，不怕漲跌、不會賠錢，邁向財務自由》在台推出繁體中文版，由商周出版發行。（圖／商周出版）

▲《社畜翻身投資筆記》在台推出繁體中文版，由商周出版發行。（圖／商周出版）

他將心法匯集成書，韓文書《一箭七鵰，新手最佳股票策略》（1타 7피 주식 초보 최고 계략）初版未在台上市，如今增修版《社畜翻身投資筆記：報酬率32%！靠獨創資金7分法滾出1.5億，不怕漲跌、不會賠錢，邁向財務自由》在台推出繁體中文版，由商周出版發行。

出版社介紹，坊間許多理財書，讓人一翻開就頭暈，或看完有種「還是不知如何應用」的感覺。而這本書特別之處在於，作者並非專業經理人或股神，是一位當上班族18年的「普通人」。

「資金7分法」的投資策略，強調的是「分批進出、控制情緒、不靠暴衝報酬」，以系統性穩定應對市場波動，無須預測高低點、避開情緒化決策。

書中也有許多接地氣的範例，甚至還可以學到賭場裡的資金控管邏輯、如何從失敗中穩住心態等等，不僅是一套投資心法，也是一種思維訓練。

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