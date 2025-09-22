　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

有使用者爆料指稱，在更新到iOS 26後，LINE容易發生對話框被遮住的情況。（圖／爆料者提供）

▲有使用者爆料指稱，在更新到iOS 26後，LINE容易發生對話框被遮住的情況。（圖／爆料者提供）

圖文／CTWANT

隨著蘋果最新的iPhone 17系列新機登場，新版作業系統iOS 26也正式問世。但目前卻有消息指出，如果更新到iOS 26之後，在使用LINE的時候，有一定機率會遭遇「對話框被輸入法遮住」的情況，讓使用者只能「盲打」，要解決這樣的問題，似乎只能重開鍵盤才能解決。

《CTWANT》接獲使用者爆料，指稱自己的iPhone 13 Pro在更新到iOS 26.0版本後，自己的LINE突然發生詭異的情況，有時候會出現「對話框被輸入法遮住」的情形，造成她打字時只能盲打。

使用者解釋，他日常習慣在對話中添加表情貼，所以會有打字打到一半喚出貼圖視窗、選擇表情貼的動作。但在更新iOS 26之後，鍵盤阻擋對話框的事情就一直發生。如果要解除這個情況的話，只能選擇把鍵盤關閉後重新開啟，讓使用者煩不甚煩。

在接獲投訴後，《CTWANT》先是與使用者摸清問題出現的規律。後經測試後，發現使用者只要在對話視窗中「打開貼圖的視窗不傳送貼圖後關閉」，或是「對話框有文字的情況下選擇表情貼」就會出現如此情況。

只要在對話視窗中「打開貼圖的視窗不傳送貼圖後關閉」，就會出現如此情況。（圖／爆料者提供）

▲只要在對話視窗中「打開貼圖的視窗不傳送貼圖後關閉」，就會出現如此情況。（圖／爆料者提供）

待確認問題發生的原因後，《CTWANT》與爆料使用者的反覆實測，確認到這個問題目前在「更換過主題」的LINE上面會有超高的機率反覆發作，就連黑色主題也會有如此情況發生。

基本上各種主題都會有類似的問題，但原生介面比較不會發生。（圖／爆料者提供）

▲基本上各種主題都會有類似的問題，但原生介面比較不會發生。（圖／爆料者提供）

如果想要正常使用的話，除了反覆重新開啟鍵盤外，目前已知將LINE更新到最新版的15.15.1版就可以解除問題。

如果使用者暫時未推送到更新（LINE 15.15.1版看起來是18日就釋出，但爆料者非常確定到22日才從APP STORE上看到能更新），或是因為其他因素無法更新的話，也可將LINE主題更換回最原本的主題，但此舉僅是降低發生機率，不是完全不會發生（其他主題是100%都會發生，原生主題發生機率較低）。

而至於為何會有如此情況，目前尚不知原因。而實際測試其他非iOS 26的iPhone後，發現是沒有如此問題出現。

目前《CTWANT》已將此問題向LINE官方回報。LINE官方表示，感謝用戶回報使用情況，我們將就此情況進行調查。

延伸閱讀
婆婆擅自把限量月曆送大姑「喜歡就拿」　媳婦傻眼：永遠覺得是一家之主
大哥拒買票！潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水　身份曝光網全跪了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

3C家電熱門新聞

八月手機銷量「大減15%」

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」

JLAB推3平價無線耳機

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iPhone Air薄到5.6mm卻更好修

iPhone 17現貨懶人包出爐！

更多熱門

相關新聞

醫推「1飲品」能防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

醫推「1飲品」能防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

部分民眾擔心周遭環境空氣污染、水質或食物裡的重金屬，可能會默默在傷害自己的身體，不過基因醫師張家銘表示，紅茶裡的茶黃素和茶紅素，有助對抗鎘、砷、鉛、汞等重金屬所帶來的氧化壓力，減少人體內的自由基生成。醫師建議每天喝1到2杯無糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。

最美禮生遇意外雙腳留疤！她喊：別以為我有拿賠償金

最美禮生遇意外雙腳留疤！她喊：別以為我有拿賠償金

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！老闆欠債神隱

台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！老闆欠債神隱

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

關鍵字：

iOS 26LINE周刊王

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面