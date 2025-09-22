iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

▲有使用者爆料指稱，在更新到iOS 26後，LINE容易發生對話框被遮住的情況。（圖／爆料者提供）

圖文／CTWANT

隨著蘋果最新的iPhone 17系列新機登場，新版作業系統iOS 26也正式問世。但目前卻有消息指出，如果更新到iOS 26之後，在使用LINE的時候，有一定機率會遭遇「對話框被輸入法遮住」的情況，讓使用者只能「盲打」，要解決這樣的問題，似乎只能重開鍵盤才能解決。

《CTWANT》接獲使用者爆料，指稱自己的iPhone 13 Pro在更新到iOS 26.0版本後，自己的LINE突然發生詭異的情況，有時候會出現「對話框被輸入法遮住」的情形，造成她打字時只能盲打。

使用者解釋，他日常習慣在對話中添加表情貼，所以會有打字打到一半喚出貼圖視窗、選擇表情貼的動作。但在更新iOS 26之後，鍵盤阻擋對話框的事情就一直發生。如果要解除這個情況的話，只能選擇把鍵盤關閉後重新開啟，讓使用者煩不甚煩。

在接獲投訴後，《CTWANT》先是與使用者摸清問題出現的規律。後經測試後，發現使用者只要在對話視窗中「打開貼圖的視窗不傳送貼圖後關閉」，或是「對話框有文字的情況下選擇表情貼」就會出現如此情況。

▲只要在對話視窗中「打開貼圖的視窗不傳送貼圖後關閉」，就會出現如此情況。（圖／爆料者提供）

待確認問題發生的原因後，《CTWANT》與爆料使用者的反覆實測，確認到這個問題目前在「更換過主題」的LINE上面會有超高的機率反覆發作，就連黑色主題也會有如此情況發生。

▲基本上各種主題都會有類似的問題，但原生介面比較不會發生。（圖／爆料者提供）

如果想要正常使用的話，除了反覆重新開啟鍵盤外，目前已知將LINE更新到最新版的15.15.1版就可以解除問題。

如果使用者暫時未推送到更新（LINE 15.15.1版看起來是18日就釋出，但爆料者非常確定到22日才從APP STORE上看到能更新），或是因為其他因素無法更新的話，也可將LINE主題更換回最原本的主題，但此舉僅是降低發生機率，不是完全不會發生（其他主題是100%都會發生，原生主題發生機率較低）。

而至於為何會有如此情況，目前尚不知原因。而實際測試其他非iOS 26的iPhone後，發現是沒有如此問題出現。

目前《CTWANT》已將此問題向LINE官方回報。LINE官方表示，感謝用戶回報使用情況，我們將就此情況進行調查。

