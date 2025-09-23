中國網紅遊大阪　狂試吃到攤販阿姨喊「雅美」！脫序行為網看傻

圖文／鏡週刊

日本擁有迷人的特色文化，物價也相較歐美親民許多，是不少亞洲人首選的旅遊勝地。有位中國男大生網紅「一棵樹」在抖音上擁有近20萬訂閱，他近日到日本大阪旅遊，竟展現出各種誇張行徑，甚至還為了省錢，瘋狂試吃葡萄，讓顧攤的阿姨看傻了眼，最後比出叉叉的手勢喊出「雅美」（やめ，停止），但這名網紅還是繼續試吃，直到阿姨把整盤收走他才作罷。

中國男大生網紅「一棵樹」近日在網路上引起撻伐，他近日在抖音等社群平台上傳自己到日本自由行的影片，過程中出現各種沒水準的表現。他在《歡迎收看我在日本花費100遊玩大阪的一天》的影片中，一開始沒多久先在便利商店消費，結帳過程中竟喊出「八塊鴨肉」（笨蛋混帳），甚至店員不幫忙他微波又再度碎念「八塊鴨肉」。

該名網紅為了省錢買飲料，後來揚言教大家如何「免費喝水」，接著他就大搖大擺地跑到餐廳，還沒點餐就坐下，接著跟店員要了杯子後，開始瘋狂猛灌店內的免費茶水，沒點餐人就跑了出去。

該名網紅後來在商店街見到有攤販叫賣試吃，他上前開始瘋狂試吃葡萄，嚇得阿姨用保鮮膜將葡萄蓋住，沒想到他繼續死纏爛打狂拿牙籤插起葡萄，阿姨傻眼喊「雅美」，但他依舊沒有打算停手，直到阿姨把整盤收走他才肯作罷。

除了上述誇張的行徑，這位網紅還跑到遊樂場所使用廁所，故意玩起免治馬桶，不僅自己故意被噴得全身濕，還傻眼直呼「日本的廁所為什麼會這樣？」「我真是服了，我真的是看不懂啊！」最後，該名網紅因為當晚沒有訂旅館、青旅，「沒有地方睡覺」，他竟異想天開跑到前一晚入住青旅的大廳，用餐完直接在沙發上呼呼大睡，儼然當成自己家。

影片曝光後在社群媒體間引起熱議，有許多網友傻眼留言，「丟他們的臉還自己錄下來 就是不要臉了」「中國人的臉皮為什麼厚到貪小便宜還敢PO上網？」「不愧是 丐幫帝國」「當乞丐還拍片…臉皮真的是好了不起的厚」「有夠下系下井」。

