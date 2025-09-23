機車族停車「1停法」越來越多！大票點頭：安全性高很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

機車停車習慣近年來似乎也悄悄改變，有網友觀察發現，現在在停車場裡，越來越多人不再照傳統「車頭朝內」的方式停放，而是學汽車一樣「車頭朝外」。他好奇詢問，是否因為現在機車越來越重、不好牽動，還是另有其他原因？但也直言，若鄰車方向不一致，常常容易勾到，讓他覺得很困擾。

這名網友在PTT的biker板發文「越來越多停車車頭朝外」，他注意到停車場裡「車頭朝外」的比例愈來愈高，不禁懷疑「是因為現在機車設計越來越難移還是有什麼其他的原因嗎？在停車場看比例越來越多人學汽車一樣要車頭朝外停車。」

不過他也坦言，如果左右鄰車方向不同，常常會出現車身或後照鏡互相勾到的情況，讓人頭痛。貼文曝光後，許多網友分享自身經驗，「車太重移不出來，車頭朝外比較容易騎出去」、「排水坡度不平，車尾朝內根本拉不動」、「車頭朝車道視線比較好，安全性高很多。」

也有人抱怨，「重點是一堆人沒水準亂移車啊」、「車格越畫越小，才會常常卡住」。還有網友直言，「白牌小車又不會有多重，牽不出來多練幾次吧」、「雙北就是一堆人喜歡移別人車，反向停是想避免被亂動」、「反向停車最大好處就是方便自己，不方便別人。」