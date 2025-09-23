　
政治

控配合媒體攻擊郝龍斌遭邱毅喊告　沈富雄回擊：浪費國家司法資源

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前立委沈富雄21日點名前立委郭正亮、邱毅、蔡正元、周錫瑋等4人是「某某集團」的附隨組織攻擊郝龍斌，引起邱毅不滿，今（23日）要求立刻澄清，3天後得不到回應，馬上提出民刑事訴訟。對此，沈富雄稍早表示，自己是否「判斷失了準頭」有待公評，不是邱毅你一個人說了算，是否興訟，是邱毅的自由，浪費國家司法資源，是他最不屑與不恥的。

沈富雄表示，自己讀完邱毅臉書全文，小心翼翼地逐行拜讀，並敬謹回應如下，自己不同意郝龍斌不出席所給的理由，猜比較可能的原因是整體氣氛讓郝龍斌裹足，包括主辦單位、中天一向的兩岸政策、提問人的組成分子等等。

沈富雄表示，邱毅說他「老」了，這點是正確的，自己行年八十有七，但對「老」既不「倚」也不「賣」，尤其記憶力之佳，不減當年，至於「判斷也失了準頭」，則有待公評，不是邱毅你一個人說了算。

沈富雄指出，自己當年常上中天的「深喉嚨」是受媒體人平秀琳與朱凱翔之邀，並沒有「與中天交好」，更沒有「熱衷於討好旺中老闆」，自己對旺中的所謂「無色」立場多所批判，這點「中天」的工作人員應常聽過。至於「常藉機攻擊正義兄弟」倒是記不起來，當時，好像還沒有「正義兄弟」這個名詞。

沈富雄說，邱毅稱活動演講人是「郭正亮、邱毅、蔡正元」，難怪世人常把你們當成一組人看待，不是他少見多怪，邱毅和中天糾纏的恩怨，自己完全不知，今天提起「其中原委沈富雄應該清楚不過」，更使自己如墜五里霧中。

沈富雄認為，邱毅稱「貶低我們四人評論的正當性」，但正當與否，社會自有公論，自己只是不樂見它的偏頗性。

沈富雄強調，旺中當然沒有「附隨組織」，自己知道邱毅最在意這一點，這是第一次評論國民黨主席選舉一事，最初的用語是「附隨人員」，意思是意見趨近一致的一群人，後來，說漏了嘴，「附隨組織」的確出現過兩次，是十分不妥，自己必須檢討。

沈富雄大酸，邱毅說郝龍斌是「阿斗」，應該很快「退選」，當然不會是「蔡老闆」的意思，這一點蔡老闆比邱毅有修養。

最後，沈富雄強調，自己澄清之快是吃完飯後，立刻振筆疾書，再快也不過如此了，不須等到3天，自己的回應是「立刻」而且「正面」，是否興訟，那是邱毅的自由，浪費國家司法資源，是他最不屑與不齒的，回國40年，告過他的只有兩個人，最近的一次名叫翁達瑞。

►遭沈富雄點名配合媒體攻擊郝龍斌　邱毅嗆：3天內沒澄清馬上告

▼前立委富雄。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委富雄。（圖／記者黃哲民攝）

09/22 全台詐欺最新數據

國民黨自從黨主席朱立倫突襲似的欽點黨內名氣最旺的台中市長盧秀燕接掌黨主席，被她拒絕後，黨主席選舉即陷入戰國時代。

口才不好、戰鬥力不強？　郝龍斌：領導力與執行力才是重點

「國民黨須解決人頭黨員」　羅智強：當黨主席一定會調整制度結構

遭沈富雄點名配合媒體攻擊郝龍斌　邱毅嗆：3天內沒澄清馬上告

