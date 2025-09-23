控配合媒體攻擊郝龍斌遭邱毅喊告　沈富雄回擊：浪費國家司法資源

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

前立委沈富雄21日點名前立委郭正亮、邱毅、蔡正元、周錫瑋等4人是「某某集團」的附隨組織攻擊郝龍斌，引起邱毅不滿，今（23日）要求立刻澄清，3天後得不到回應，馬上提出民刑事訴訟。對此，沈富雄稍早表示，自己是否「判斷失了準頭」有待公評，不是邱毅你一個人說了算，是否興訟，是邱毅的自由，浪費國家司法資源，是他最不屑與不恥的。

沈富雄表示，自己讀完邱毅臉書全文，小心翼翼地逐行拜讀，並敬謹回應如下，自己不同意郝龍斌不出席所給的理由，猜比較可能的原因是整體氣氛讓郝龍斌裹足，包括主辦單位、中天一向的兩岸政策、提問人的組成分子等等。

沈富雄表示，邱毅說他「老」了，這點是正確的，自己行年八十有七，但對「老」既不「倚」也不「賣」，尤其記憶力之佳，不減當年，至於「判斷也失了準頭」，則有待公評，不是邱毅你一個人說了算。

沈富雄指出，自己當年常上中天的「深喉嚨」是受媒體人平秀琳與朱凱翔之邀，並沒有「與中天交好」，更沒有「熱衷於討好旺中老闆」，自己對旺中的所謂「無色」立場多所批判，這點「中天」的工作人員應常聽過。至於「常藉機攻擊正義兄弟」倒是記不起來，當時，好像還沒有「正義兄弟」這個名詞。

沈富雄說，邱毅稱活動演講人是「郭正亮、邱毅、蔡正元」，難怪世人常把你們當成一組人看待，不是他少見多怪，邱毅和中天糾纏的恩怨，自己完全不知，今天提起「其中原委沈富雄應該清楚不過」，更使自己如墜五里霧中。

沈富雄認為，邱毅稱「貶低我們四人評論的正當性」，但正當與否，社會自有公論，自己只是不樂見它的偏頗性。

沈富雄強調，旺中當然沒有「附隨組織」，自己知道邱毅最在意這一點，這是第一次評論國民黨主席選舉一事，最初的用語是「附隨人員」，意思是意見趨近一致的一群人，後來，說漏了嘴，「附隨組織」的確出現過兩次，是十分不妥，自己必須檢討。

沈富雄大酸，邱毅說郝龍斌是「阿斗」，應該很快「退選」，當然不會是「蔡老闆」的意思，這一點蔡老闆比邱毅有修養。

最後，沈富雄強調，自己澄清之快是吃完飯後，立刻振筆疾書，再快也不過如此了，不須等到3天，自己的回應是「立刻」而且「正面」，是否興訟，那是邱毅的自由，浪費國家司法資源，是他最不屑與不齒的，回國40年，告過他的只有兩個人，最近的一次名叫翁達瑞。

