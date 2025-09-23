遭沈富雄點名配合媒體攻擊郝龍斌　邱毅嗆：3天內沒澄清馬上告

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

記者郭運興／台北報導

前立委沈富雄21日批評上周六國民黨主席辯論會羞辱前台北市長郝龍斌，更點名前立委郭正亮、邱毅、蔡正元、周錫瑋等4人是「某某集團」的附隨組織攻擊郝龍斌。對此，遭點名的邱毅今（23日）回擊，沈富雄指的集團就是旺中集團，沈富雄記憶差了，自己跟集團的恩怨，沈清楚不過，目的很明顯，就是在貶低他們四個人評論的正當性，自己要求立刻澄清，3天後，若得不到回應，馬上提出民刑事訴訟，就讓法律釐清真相。

沈富雄於節目《少康戰情室》談到上周六「中天國民黨主席辯論會」，他表示，為什麼剛登記完，某某集團搶著辦3場辯論會，這麼急幹嘛？郝龍斌沒參加，主辦單位說「你不來，就給你一個人形立牌」，想出這個點子的人竟然敢主持這樣的重大事務，是不是要羞辱人？這是很丟臉的餿主意，某某集團的大老闆如果是你想出來的，回家悔過一天。

沈富雄表示，後來這個集團的附隨組織就開始批評，例如郭正亮說「郝龍斌當選是災難」、邱毅跟進批評「郝龍斌是扶不起的阿斗」、蔡正元也說「沒有世代交替，無法形成革新氣氛」、周錫瑋更好笑，在辯論提問之前訓了郝龍斌一頓，這是不是離題了？有失提問人的角色。

對此，邱毅稍早表示，沈富雄在節目裡，咬牙切齒地痛罵有個集團及其附隨組織在力挺鄭麗文，攻擊郝龍斌，指的集團就是旺中集團，指的附隨組織是何物？沈富雄則點名郭正亮、邱毅、蔡正元、周錫瑋四個人，還有模有樣地表示，他要點名，以免大家亂猜，弄得誤傷無辜。

邱毅指出，沈富雄還煞有介事地指，郝龍斌不參加辯論的原因，是因為提問人是蔡正元、周錫瑋，對於被點名的另外3人，他們自有反應，蔡正元已經立刻酸了回去，至於自己的部分，則必須做清楚的釐清。

邱毅批評，沈富雄喜歡倚老賣老，偏偏真太老了，記憶差了，判斷也失了準頭。沈富雄過往與中天交好，熱衷討好旺中老闆，也常藉機攻擊「正義兄弟」，而自己已經整整十多年沒上過中天、中視的任何節目，該集團甚至把名字完全隱蔽。

邱毅提到，還記得北京清華校友會在台北辦的演講活動嗎？主講人依序是郭正亮、邱毅、蔡正元，但中天在直播宣傳時，刻意拿掉邱毅名字，相關的例子，在這十多年來數不勝數，太多了，可以用磬竹難書來形容。

邱毅質疑，自己一直顧全大局，不去糾纒這個恩怨，其中原委沈富雄應該清楚不過，怎麼現在到了沈富雄嘴巴裡，自己倒成了旺中集團的附隨組織了呢？

邱毅直言，其實沈富雄的目的很明顯，就是在貶低他們四個人評論的正當性，甚至把他們的客觀評論，扭曲成是配合旺中集團的操作，自己並不清楚旺中的想法，但旺中有附隨組織嗎？至少自己的評論絕對與旺中無關，更不是什麼附隨組織。

最後，邱毅強調，所以自己要求沈富雄立刻澄清，3天後，若得不到正面的回應，馬上提出民刑事訴訟，就讓法律來釐清真相吧。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）