急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

▲香港航空班機；示意圖，非當事班機。（示意圖／翻攝hongkongairlines）

記者陳冠宇／綜合報導

香港航空HX612近日從香港飛往大阪的班機，緊急出口艙門突然被打開，逃生梯也因此彈出，所幸當時飛機已經落地。目前航空公司已就事件通報相關部門，並將全力配合一切調查。

《南方都市報》報導，有大陸網友21日發文稱，香港航空HX612航班從香港飛抵大阪後，飛機緊急出口的艙門被打開，並彈出逃生梯。香港航空22日對此回應稱，初步懷疑是有人意外觸碰到緊急逃生門手把所致，事件中無人受傷。

大陸網友發布的圖片顯示，客機上的緊急出口艙門被打開，出口處被拉上了一條警戒線。該網友稱，「香港航空HX612安全出口被乘客打開，大阪落地停靠期間，右側應急艙門打開，此刻我就坐在飛機上等待下機，感覺要耽誤一會兒了。」

另有網友表示，其搭乘的後續從大阪飛香港的HX613航班出現延誤。

香港航空表示，21日從香港飛往大阪的HX612航班，於當地時間19時15分在大阪關西機場著陸，落客期間，右邊機身其中一道緊急逃生門被打開，同時彈出該門邊的逃生梯。初步懷疑是有人意外觸碰到該緊急逃生門手把所致。事件中無人受傷。

航空公司指出，「機組人員事後已即時通知關西機場並按安全程序檢查，確認可以繼續營運回程航班。由於該逃生梯不能再使用，回程航班必須按安全程序，限制使用該逃生門區域，約有70位乘客要改坐下一班機回港」。

香港航空表示，「對事件為乘客造成的不便深感抱歉，並盡力為受影響乘客安排酒店及於當地所需。航空公司已就事件通報相關當局，並會全力配合一切調查」。

▼ 香港航空HX612航班艙門被打開，逃生梯彈出。（圖／翻攝南方都市報）