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快訊／桃園機場驚見「兩飛機頭對頭」　班機遭疑滑錯道

▲▼桃園機場發生兩架航班在跑道上「頭對頭」的情況。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）

▲桃園機場發生兩架班機在滑行道上「頭對頭」的情況。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場發生虛驚事件，今（25日）上午11時許，一架香港航空航班降落後，與海南航空班機在滑行道上出現「頭對頭」景象，最後香港航空航班被車輛以倒退方式拖離滑行道。

根據桃機資訊，當事兩架航班分別是香港航空HX252香港飛桃園班機，以及海南航空北京飛桃園的HU7987班機。

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桃園機場北跑道觀景台即時影像直播畫面顯示，兩架飛機從上午11點15分左右就呈現「頭對頭」的狀態，直到上午11點35分左右，香港航空航班被拖車以倒退方式拖離滑行道。

有媒體報導香港航空疑似走錯滑行道。對此，香港航空否認走錯誤闖，強調該班機降落和滑行都是依照塔台指令。

香港航空表示，今天由香港飛往台北桃園機場的航班HX252，降落後遵從控制塔指令滑行，期間按照控制塔新指令改為由拖車協助將航機拖至指定停機位，後續航班正常執行。

香港航空強調，香港航空一向將乘客與機組人員的安全放在首位，將會全力配合相關機構的調查。

民航局表示，今上午11時10分，海南航空7987、香港航空252分別於桃機05R跑道、05L跑道落地後滑行進入機坪時，海南航空由P滑行道滑行至北機坪D9機坪，香港航空自05L跑道落地後應經由塔台指示P滑行道至D1機坪，惟因塔台地面席疑似指示為A1機坪，致香港航空航班於P9滑行道後左轉進入P滑行道，與海南航空航班於P滑行道上的兩端。

民航局強調，相關詳細經過刻由民航局持續調查中，並已要求管制員務必給予正確指令，以確保安全。

▲▼桃園機場發生兩架航班在滑行道上「頭對頭」的情況。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）

▲香港航空航班最後被車輛拖離滑行道。（圖／翻攝自YouTube／Taoyuan Airport）


 

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