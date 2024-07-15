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比飛金門還便宜！香港航空「台中-香港」單程400元起　7／19首航

▲香港航空今天舉行台中飛香港啟航茶會。（圖／記者游瓊華攝）

▲香港航空今天舉行台中飛香港啟航茶會，預計7月19日起每天都有班機從台中飛往香港。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

看好中台灣觀光潛力，香港航空宣布「台中-香港」航線將於7月19日首航，為搶攻市場，香港航空更祭出單程機票400元起，業者號稱，不僅比廉價航空優惠，更台灣比飛離島金門還要便宜，且來回未稅價格也僅1800元，目前首航機位已滿超過9成，剩下零星座位可搶。

今天香港航空董事長孫劍鋒特地飛抵台中參加啟航茶會，台灣區總經理莊孟翰也提到，將採A320系列航機，以周一到周日每天一班次營運，每天早上9點30分香港飛台中、中午12點10分台中飛香港，中台灣民眾可以中午飛抵香港吃燒鵝、煲飯，下午飲茶、晚上逛街購物血拼，隔日搭機返回台中，體驗香港、台中一日生活圈。

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台中市副市長鄭照新表示，感謝香港航空的重視，開航台中國際機場，台中有多元的觀光資源，包括林家花園、高美濕地、谷關、新社等地區，也有各式各樣的美食，相信可以帶給香港旅客獨特體驗。

觀旅局也強調，目前台中飛香港已有「香港快運」，每天有3班次，再加上香港航空，將增加運能為每天4班次；此外，9月1日月越旅航空將開航「台中-順化」、「台中-峴港」；大韓航空將於9月10日到10月26日再次開航「台中-仁川」等共計15條航線，將吸引更多國際觀光客到台中遊玩。

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