快訊／機艙內起火！　港航班機轉降福州「消防車戒備」

▲香港航空HX115航班機艙內起火。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近期全球飛機事故不斷，今（20）日下午，一架香港航空由杭州飛往香港的空中巴士A320客機，機艙內突然起火，疑似是行動電源導致，最後班機緊急轉降福州，停機坪上有消防車戒備。

香港《東網》報導，香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，今日下午1時56分備降福州長樂機場，暫時未知機上載有多少人。

這架客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港。

在客機降落福州後，機上人員從舷梯疏散後乘坐接駁車離開，停機坪上有消防車戒備。

香港TVB新聞引述香港航空表示，確認HX115班機改道，火勢成功撲滅，安全降落福州。

報導稱，微信聊天群組對話顯示，事件沒有造成傷亡，疑似是行動充電裝置起火。從事發片段所見，火警發生在行李架上，導致機艙內煙霧瀰漫，有乘客與空服員不斷向行李架內倒水滅火，行李架被嚴重燻黑。

此外，部分乘客於飛機未著陸前離開座位、蹲在走道上，有人要其他人不要坐在起火位置附近。機上廣播則說，「航機現正下降，盡快返回座位，要求乘客扣好安全帶」。

▼香港航空班機；示意圖，非當事班機。（示意圖／翻攝hongkongairlines）