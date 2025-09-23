一早出門風雨超大　台北人「騎車上班全濕」！一票苦主：雨用倒的

▲樺加沙外圍環流在東部地區掀起強風豪雨。（圖／氣象署提供）



記者施怡妏／綜合報導

樺加沙陸上颱風警報已解除，其外圍環流持續影響台灣，花東地區及高屏山區仍有較大雨勢，有北部的網友表示，今天早上出門時風雨交加，家中窗戶出現劇烈震動，但卻沒有放颱風假，騎車上班非常危險。貼文一出，不少網友點頭「真心覺得颱風等級了，出門會被水沖走」、「信義區風雨真的爆幹大」。

有網友在PTT發文，台北市一早風雨強烈，雨勢像「用灌的一樣」，甚至連家中窗戶都出現劇烈震動，這種天氣狀況下，還要騎車去上班，讓人感到相當危險，「風雨爆幹大真的不放嗎？這樣真的沒有達到放假標準嗎？不要因為怕被罵就不把別人的命當回事喔。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少北部網友都感受到狂風暴雨，「台北這是要怎麼出門」、「雨根本用倒的」、「松山+1，這出去沒多久就半濕了，是要怎麼上班啊」、「雨傘都快被吹斷了」、「剛剛在大直橋上目睹機車車禍，風雨實在太強了」、「雨很大是真的，不過一陣一陣」、「上午請假了，風雨好大不想出門」。

也有網友表示還好，想放假就自己請假，「還好吧，之前午後雷陣雨比這大得多」、「颱風沒進來也放，有病」、「整天只想放假放假，不會提離職唷」、「我從中山區到士林區都只是小雨，是要放什麼」。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。