快訊／花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂11:30溢流！下游居民緊急疏散

▲花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖，今日上午11時30分發生壩頂溢流。（圖／經濟部水利署）

記者王兆麟、潘鳳威／花蓮報導

受颱風「樺加沙」影響，花蓮縣政府稍早發布新聞稿指出，其夾帶的豐沛雨量導致花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖，今(23)日上午11時30分發生壩頂溢流，將可能造成大量水流與土石向下游衝擊。下游區域包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉居民請立即疏散，或前往2樓以上安全地點避難，切勿靠近河道周邊。

此次馬太鞍溪堰塞湖撤離人數3285人，受土石流威脅預防性撤離的其他地區人數1799人，累計撤離人數達5084人。