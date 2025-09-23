民眾見板橋路邊1景象驚「這麼早開始？」　在地人崩潰：惡夢來了

▲新北耶誕城是每年必辦盛事。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

10多年來，新北市政府外舉辦的「新北耶誕城」一直是市政府津津樂道的業績。這項動輒舉辦逼近2個月的大型活動，雖然每年吸引大批民眾朝聖帶來龐大商機，卻也因為長時間的交通大打結，成為周邊地區居民揮之不去的惡夢。一名民眾近日在社群平台PO出照片，表示竟然見到市政府周邊9月就開始在樹上布置起彩燈。貼文曝光後，有自稱曾參與耶誕城布置的網友回應，強調綁彩燈相當耗時，必須提前動工才能趕上進度，不少在地網友則哀號：「板橋人的噩夢又要來了！」

該名網友在Threads發文，表示才9月中就開始看到板橋的新北市政府周邊，已經開始有工作人員在樹上綁彩燈，忍不住拍照PO文發問：「每年都是9月中開始綁嗎？真的是在哭欸！」還忍不住抱怨：「我自己是覺得照以往經驗，大概10月就不該經過市政府附近了。從小到大真的被荼毒怕了，都不知道花那些錢在這種擾民的活動上面，到底會增加多少經過板橋的用路人通勤時間。」

話題曝光，引起許多網友關注。其中有自稱參與過耶誕城布置的網友解釋，想在路樹綁彩燈，其實「非常耗時」，因為樹皮摩擦力大，燈線又不能硬拉，只能一圈一圈貼著慢慢纏繞，過程中還可能扯掉樹皮、樹葉與小枝條，甚至遇到大量螞蟻，因此必須提早在9月動工，時間才會比較充裕。

其他網友也哀號，「板橋人不喜歡這則貼文」、「板橋惡夢城要來了嗎」、「板橋人想起了，被人潮支配的恐懼，開車被囚禁在馬路上的屈辱」、「耶誕城跟瑪麗亞凱莉同步解凍中」、「不喜歡耶誕城，每次捷運都是人擠人」、「幹嘛一定要辦新北耶誕城，交通都影響到埔墘我家這帶了，是有什麼毛病啊？」「我板橋居民，我贊成取消新北耶誕城。」

但也有在地網友網友反駁：「我家就住在耶誕城附近，我不懂有什麼好崩潰的？板橋那麼多條路去台北市和其他地方，還有捷運和火車、高鐵，避開那一區就好了，一堆不住在這裡的人，每年都要靠北一次，一直在崩潰什麼？」「完全認同，那裡算是我的活動範圍……完全不知道大家在崩潰什麼」、「我是搭捷運通勤，但好幾年了，我感受不到延遲到家的感覺。」

