美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

▲美國商務部長盧特尼克此前稱企業須每年支付10萬美元的簽證費用。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統川普日前簽署公告，要求企業申請H1B專業人士簽證須支付10萬美元（約新臺幣302萬元）一事，美國國務院21日發出聲明澄清，此項新費用僅適用於9月21日（美東時間）之後的新申請案，不溯及既有簽證，也不會影響更新簽證的人。

國務院指出，此項10萬美元費用為一次性申請費用，並非年度繳費制度，與部分官員先前發言產生的誤解有所出入。針對商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前所稱「企業每年須支付10萬美元」的說法，國務院特別澄清並非事實。

根據川普總統19日簽署的公告，申請H1B專業人士簽證的企業必須支付高額費用，引發外界廣泛關注與爭議。國務院表示，這筆費用自21日起適用，將涵蓋2026年度的簽證抽籤。

此外，國務院強調，所有在9月21日前遞交申請的H1B案，皆不受此項新規定影響；同樣地，此公告也不會對現有H1B持有人造成影響，包括進出美國的權利或續簽程序，均維持原有規定。

H1B簽證長期以來是企業聘用外國專業人才的重要管道，川普政府此舉被視為加強限制移民政策的一環，對科技與工程等依賴外籍專業人士的產業將產生深遠影響。不過，國務院此番澄清，試圖平息市場疑慮與誤解。