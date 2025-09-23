快訊／全台有雨！　樺加沙估08：30解陸警

▲氣象署觀測，今晨5時，樺加沙中心位置在鵝鑾鼻西南方約320公里之處。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！中央氣象署持續發布強烈颱風樺加沙海上陸上警報，氣象署預報員張承傳表示，今天上午8時半有機會解除陸警，而晚上可能解除海警；不過，今白天到晚上仍受颱風外圍環流影響，降雨很明顯。

陸上警戒：恆春半島應嚴加戒備

海上警戒：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備



超大豪雨特報：花蓮縣、台東縣



大豪雨特報：高雄市、屏東縣、宜蘭縣



豪雨特報：新北市、桃園市、台中市、南投縣



大雨特報：基隆市、台北市、新竹縣、嘉義縣、台南市

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東半部、恆春半島、高屏山區有持續大雨或豪雨，尤其東部、東南部、東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨機率，西半部也有短暫陣雨。

張承傳說，今晨5時半陸警區域剩下恆春半島，上午8時颱風暴風圈有機會脫離本島陸地，因此8時半有機會解除陸上警報，海上警報可能晚上解除，而未來樺加沙持續以西北西往廣東海面前進。

張承傳表示，周三水氣稍減少，東部、東南部、恆春半島降雨較明顯，有大雨或局部豪雨機率，其他地區降雨較局部；周四高壓伸展，東部、東南部、恆春半島降雨變較局部和短暫，其他地區以午後雷陣雨為主；周五起東部、東南部和恆春半島有零星降雨，午後新竹以南、北部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

