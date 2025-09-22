　
國際

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP） 

▲男子在餐廳用餐期間昏迷，結果被員工移至餐廳外，隔日被發現死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州一名34歲男子在餐廳用餐後睡著，隨後失去意識昏迷不醒，沒想到餐廳員工把他當作街友，丟包在餐廳外的停車場，並未撥打911尋求醫療協助。到了隔日早上，男子被發現時已經死亡，家屬感到相當悲痛且不滿，認為工作人員當時應該報警而非草率處置，死者本可以活下來。

紐約郵報、ABC13等報導，這起事件發生在8月7日，34歲男子莫布利（Jessie Mobley Jr.）在休士頓KFFO Afro牛排館用餐期間睡著，隨後失去意識，餐廳工作人員把昏迷的他連同個人物品一起移至戶外，直到隔日上午9時許，莫布利才被隔壁美髮學校準備到校上課的學生發現死亡。

警方透露，由於餐廳員工以為莫布利是街友，因此沒有撥打911尋求協助，而是選擇把他移出餐廳外。不過莫布利家屬表示，死者並非流浪漢，與親戚同住，且正在服用處方藥物，「如果他們看到這個袋子裡的藥物，難道不會想到這是處方藥嗎？難道不會想到他或許有健康問題需要協助？」，至少應該要撥打911進行處理。

死者親戚福格-德雷克（Charlene Fogg-Drake）更說，就是餐廳員工的行為導致莫布利死亡。莫布利的父母在過去13年間先後痛失3名子女，巨大打擊讓父親歷經13次心臟病發、2次中風，暴瘦約60磅（約27公斤）。不只如此，夫妻倆聲稱，當他們見到莫布利遺體時，已出現腐敗跡象且皮膚變色。

報導提到，死者死因尚未公布，警方正在等待驗屍結果，至於牛排館老闆則是拒絕針對莫布利的死發表評論。

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

關鍵字：

德州餐廳街友流浪漢北美要聞

