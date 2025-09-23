不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

▲樺加沙颱風路徑。（圖／中央氣象署，下同）
記者閔文昱／台北報導
強颱樺加沙暴風圈已觸陸，預計22日下半天至明23日上半天是最接近台灣，也是颱風強度最強的時候，花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣可能有局部豪雨或大豪雨發生機率。宜蘭今（23日）早緊急宣布8校停課。《ETtoday新聞雲》持續整理各縣市23日停班停課資訊，供讀者快速掌握。
全台各縣市9月23日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：尚未列入警戒區
新北市：尚未列入警戒區
基隆市：尚未列入警戒區
桃園市：尚未列入警戒區
新竹市：尚未列入警戒區
新竹縣：尚未列入警戒區
中部地區
苗栗縣：尚未列入警戒區
台中市：尚未列入警戒區
彰化縣：今（23）日正常上班、正常上課
南投縣：尚未列入警戒區
雲林縣：尚未列入警戒區
南部地區
嘉義縣：今（23）日正常上班、正常上課
嘉義市：今（23）日正常上班、正常上課
台南市：今（23）日正常上班、正常上課
高雄市：那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區今日停班停課，其他行政區正常上班、正常上課。
屏東縣：今（9/23）日，枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等12鄉鎮停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。
東部地區
宜蘭縣：
宜蘭縣立南澳高級中學(含夜間進修部):今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣南澳鄉金洋國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣南澳鄉碧候國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國民小學:今天停止上班、停止上課。
宜蘭縣澳花國小:今天停止上班、停止上課。
花蓮縣：今日（9/23）全縣停止上班、停止上課
台東縣：今日（9/23）全縣停止上班、停止上課
外島地區
澎湖縣：尚未列入警戒區
連江縣：尚未列入警戒區
金門縣：今（23）日正常上班、正常上課
出版：00：28
更新：07：45
