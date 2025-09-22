遭王義川控與凱思國際跟拍案有關　民報發聲明駁：2023年就已易主

▲王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王義川去年遭國民黨立委徐巧芯爆料兩度紅燈違規左轉，王義川今（22日）召開記者會指控，跟蹤者均受雇於凱思國際，該公司曾投資求真民調、民報媒體，當時派駐的法人代表是張晉源，曾和民眾黨主席黃國昌創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，痛批「這是台灣政治史上很大的政治醜聞」。對此，《民報》發出聲明駁斥，此事和《民報》並無任何關係，凱思國際暨張晉源早已非本報股東、董事長，2023年9月《民報》就已易主，特此澄清。

王義川今日召開記者會指出，去年6月徐巧芯拿出民眾提供的照片檢舉他（兩度紅燈違規左轉），「我就覺得不太對勁，想知道背後誰在跟」，因此向警方報案，後來在今年8月20幾日收到桃園地檢署不起訴處分書。

王義川說明，內容大概提到，包含租車者，跟蹤他的相關人士總共有4位，均受雇於「凱思國際有限公司」，並自稱媒體，因此檢察官認為，既然是媒體從後面拍，沒有任何恐嚇危害安全的問題，所以不起訴，此案共跟蹤9天，包括照片被揭露後又持續跟蹤2天。

王義川揭露，凱思國際曾投資「求真民調」，2間公司的負責人在某一時期一模一樣，為同一人；且凱思國際也曾投資民報媒體，當時（2022年4月）凱思國際派駐在民報的法人代表叫張晉源，張晉源曾與黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

對此，《民報》發出聲明表示，王義川立委22日指出，凱思國際跟拍一事，此事和《民報》並無任何關係，凱思國際暨張晉源早已非本報股東、董事長，2023年9月《民報》就已易主，特此澄清，盼望外界正確報導。

《民報》強調，現任經營團隊2025年9月接手，由財經、科技、醫藥、生活資深記者組成，報導以民生相關議題為主軸，盼望讀者知悉。