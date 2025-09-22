盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

▲民進黨召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

針對台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕各自稱捷運補助遭砍，指控中央「左手給、右手扣」，要中央高抬貴手，民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達今（22日）召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會，批評台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，又稱沒錢建設，標準政治操作，呼籲人民能看清楚。

吳崢表示，去年財劃法修法通過後，明年度北市統籌分配款增加452億，全國第一；台中市加295億，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給中央，根本就是政治操作。去年修財劃法前，蔣、盧皆稱修法後，可以興建捷運，提升財政自主，修法後，又變成不會做事？無疑是「政治巨嬰」，呼籲人民能看清楚。

林亮君認為，財劃法修正後台北市增加452億，應更有財政自主能力來分配資源投入公共建設卻頻哭窮，不斷說建設受影響，是在模糊藍白立委修法公式寫錯的焦點。蔣萬安稱中央大砍台北捷運650億，但真相是這是十年的估算數字，且精準程度不高。可用8.2億改造市民廣場，難道不願意撥預算到捷運嗎？請蔣萬安少噴政治口水，多拿了錢要怎麼分配，應向市民交代清楚，做正事比噴口水重要。

黃守達則說，盧市府「要拿錢又不做事」，115年度中央挹注台中財源是史上最高1113億，多出136億，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代多如何運用在地方建設上。且捷運經費中央核定過後，會依工程進度為核發標準，完全是以資訊落差欺騙社會。他呼籲，盧秀燕停止抹黑議員的監督，當初屢次提醒卻不被重視，導致統籌分配款345億無法分配，誰闖的禍就自行收拾殘局，盧市長別再卸責及挑起中央與地方對立。