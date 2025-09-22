蔣市府「軟」宣布雙城論壇延期　何孟樺點關鍵：上海方面出狀況

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，北市府卻在最後一刻宣布確定延期，藍營質疑是合作備忘錄（MOU）簽署遭中央「卡關」。民進黨議員何孟樺說，雙城論壇臨時喊卡是史無前例，北市府發出的聲明，也是前所未有的軟，能讓蔣市府這樣輕聲細語，顯然停辦的原因並不在側翼說的中央審核，而是在於上海方面出了狀況。不然以蔣市長凡事要與中央鬥的鬥雞性格，怎麼可能對中央的批評這麼軟？

何孟樺表示，北市府說「評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備」，便有人認為問題在MOU進度落後。這個講法實在是過於牽強。每一個政治人物、媒體記者都知道，這個論壇的重點，從來不在為簽而簽，公認毫無作用的MOU，更不在論壇本身的議程如何安排。而是台北市長與上海黨政領導人見面，還有公開致詞這件事。MOU跟議程，都只是過場的龍套而已，怎麼可能為了龍套沒到，就不讓主角上場呢？

何孟樺指出，陸委會副主委粱文傑中午回應媒體時，就說明MOU已經在週五達成初步共識，移民署今早也已經準備發證許可出境。中央審核進度並無問題，對於北市突然宣布延期，也感到十分意外。無論是從陸委會的明確回應，或是北市府一反過去的柔和態度。除非蔣萬安市府有其他不可告人的考量，我們都可以推斷延期的主要原因，並不是在台灣這邊，而是在中國那邊。

何孟樺進一步指出，只是，台灣媒體並沒有在中國採訪的自由，要知道中方的考量，都得要從台灣的對口方打探。台灣對口為了活動順利，往往也會「為尊者諱」，講得十分曖昧含糊。以至於，每一次遇到中台之間的問題，大家往往習於在台灣找答案，而不會認為問題在中方。台灣與中國之間，目前有兩個官方的交流平台，分別是台北上海的雙城論壇，還有杭州南投的兩湖論壇。每年的兩湖論壇舉辦，基本都順利平和；唯獨台北上海的雙城論壇卻是狀況不斷。這也說明了，問題並不在藍營宣傳的陸委會阻擾兩岸交流，而是在中方的各種政治考量。

何孟樺說，為了讓雙城論壇順利舉行，蔣市長放棄了自己選前提出的「雙城論壇三前提」，中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位要對等。但每一年的雙城論壇，卻仍免不了風風雨雨。去年雙城論壇的舉辦，就傳出中方對蔣萬安赴美不滿因而推遲。蔣萬安今年特地在行前表態「反台獨」，卻換來史無前例的臨時喊卡。

「顯然，中台交流的阻力，並不在台灣內部，而在中國內部。」何孟樺直言，藍營與其困在政黨對抗的意識形態中，繼續批評不存在的中央阻擾，在台灣內部找敵人，不如好好正視2020年以來，中國對台政策的轉變，別再以為一昧討好，就能壟斷買辦利益，就能維護區域和平。