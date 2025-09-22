傳偏鄉牙醫年薪600萬、牙助100萬　本土小牙醫聯盟領銜人說話了

▲近期網路傳出疑由本土小牙醫聯盟流出的不同版本偏鄉計畫，對此聯盟領銜人黃映綺澄清，該內容並非聯盟擬定，與聯盟無關。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

衛福部偏鄉計畫第二期暫緩，但近期網路傳出，本土小牙醫聯盟疑流出另一版本的偏鄉計畫，內容出現牙醫師最高年薪600萬元、牙助100萬元，遠高於衛福部原本給出的待遇1個月約10萬元，引發外界議論。對此，本土小牙醫聯盟領銜人黃映綺澄清，該版本的偏鄉計畫並非由聯盟擬定，與聯盟無關。

黃映綺表示，她確有看過該版本的偏鄉計畫，但不是聯盟所提出的計畫，應是某個牙醫的個人建議。黃說，目前聯盟的計畫仍在籌備，包括公費醫的培育、整體健保的制度調整方針等等。

根據網路流傳版本的偏鄉計畫，內容洋洋灑灑上千字，提到為增加醫師到偏鄉服務意願、退休牙醫再就業，可將義診補助提高、提供高額鐘點費等；在中期方案，依不同偏鄉等級進行差異化補助，1級偏鄉年薪300萬元、2級偏鄉350萬元、3級偏鄉450萬元。

內容也說，至於長期方案，採全面駐點醫療模式，每個偏鄉至少配置2名牙醫與2名牙助，牙醫師年薪達600萬元，牙助也有100萬元。相關資金來源，從偏鄉專案的每年8億元中撥補。

▲網路流傳版本的偏鄉計畫。（圖／民眾提供）



據查，衛福部先前提出的偏鄉計畫第二期，牙醫師每月薪資含獎金約10萬元左右，但上述版本的偏鄉計畫月薪最多竟可高達50萬元，外界質疑，是否有人意圖誇大需求、藉機提高補助金額，以個人利益為先，違背衛福部欲將醫療資源引進偏鄉的美意。黃映綺在衛福部開會的發言也成為焦點，她曾公開質疑衛福部官員：「怎麼可能叫牙醫去司馬庫斯設立醫療點，靠稀落的人民存活？」

國際牙醫校友會理事長林宗億則認為，對照衛福部的方案，官方設計的薪資待遇雖然比都市診所略低，但仍提供額外津貼與資源補助，重點在於「提升服務誘因」而非「製造高薪」。醫療應該是一種公共服務，而不是「市場買賣」，不應因薪資未達期待就反對偏鄉計畫。即使有人選擇不去，仍會有醫師願意前往偏鄉服務。若僅以薪資為考量而抵制偏鄉醫療，並非醫師應有的專業態度。

衛福部的偏鄉計畫遭本土小牙醫聯盟以「不能讓波波牙醫參與」為由杯葛，導致去年底「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」在該聯盟抗議下暫停。有關爭議至今，衛福部尚未給出最終回應，只表示「偏鄉醫療政策仍在持續檢討」。

