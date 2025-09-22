美警告立即停用！5款行動電源「起火33次」　Anker全球召回48萬顆

▲ Anker宣布召回5款行動電源。（圖／翻攝自anker.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國知名行動電源品牌Anker（安克）產品頻傳事故，美國消費品安全委員會（CPSC）18日發布最新公告，針對5款Anker行動電源進行全球召回，數量達48萬1千顆，原因是鋰電池過熱恐引發火災及燒傷風險。當局目前已收到33起火災與爆炸事故回報，導致4人輕微燒傷，其中1起案例更造成重大財產損失。

根據CPSC公告，被召回的包括A1647、A1652、A1257、A1681及A1689等5款型號，銷售期間為2023年8月至2025年6月，主要透過百思買（Best Buy）、目標百貨（Target）、亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等通路販售，價格介於30至50美元（約907至1512台幣）。

Anker官方則指出，雖然產品故障機率極低，但在發現一家供應商鋰電池存在潛在問題後，出於謹慎決定召回。擁有相關產品的消費者應立即停止使用，並以安全方式妥善處理，絕不可丟入一般垃圾桶、回收桶或電池回收箱，以免引發更大火災風險。

其中型號A1257的行動電源在台灣也有販售，安克台灣官網已於今年6月發出公告，預防性召回部分批次產品，涉及數量不超過5500顆，也將這款行動電源從官網平台下架，並向已購買該產品的消費者提供3種補償方案，包括免費更換升級款A1259行動電源、官網1100元抵用券或全額退款890元。