陸籍客船「和平新星」引擎攪漁網故障　300旅客延誤20分返廈門

▲小三通大陸籍客船「和平新星」輪航行時引擎故障，誤點20分鐘。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

小三通大陸籍客船「和平新星」輪於今（21）日上午於11點30分載運約300名乘客，由金門水頭返航廈門五通碼頭，航行途中疑因觸網造成其中1具引擎故障，影響船舶動力，延誤近20分鐘才有驚無險抵達目的地，人船均安。

據了解，大陸籍「和平新星」輪上午9點30分由廈門開抵金門途中，船舶狀況均正常，不料於11點30分返航途中，其中1具引擎疑似發生故障影響航程；所幸今日金廈海域風浪不大，「和平新星」仍依靠單具引擎平安航抵廈門五通碼頭，船上約300旅乘客有驚無險，但因航程延誤約20分鐘，仍有部分民眾行程受到影響。

航港局說明，經航商代理回報，初步了解，陸方「和平新星」船舶於上午9點由廈門五通碼頭往金門水頭碼頭時，因過金門大橋時攪到漁網，靠泊水頭碼頭後由輪機人員緊急排除，船長及輪機人員評估安全無虞下可以執行金門往廈門11點30分船班。途中船速減慢平均維持在15節，並於12點15分抵達五通碼頭。

船代表示，經綜合評估及維持良好的服務品質，「和平新星」輪下午將進行全面檢查，原廈-金2點30分及金-廈5點航班由他船替航。