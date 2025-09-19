嘉義市警銀聯手成功阻詐　揭露投資詐騙手法

▲▼ 嘉市警銀聯手成功阻詐 守護民眾財產安全 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第一分局日前查獲冒稱投資詐騙集團的6人，成員透過通訊軟體 Instagram 及 LINE 與被害人聯繫，傳送假投資網站的介面，標榜平台內投資「保證獲利」、「穩賺不賠」。詐團以多人分工方式，佯裝成客服人員聯繫，再派遣「出金車手」以「小額出金」方式匯款至被害人帳戶營造投資獲利假象，進一步引誘被害人加碼投資，詐騙集團亦會派遣「面交車手」以專員到府服務方式至被害人家中取款，讓不法金流持續流入詐騙集團手中。

近期，詐騙集團以高獲利話術誘使被害人向民間金融公司辦理不動產抵押借貸，甚至聯合代書或地政士向被害人收取代辦費或短期週轉利息，再誆騙被害人將貸款金額交付詐團，致被害人「房財兩失」。

第一分局與轄區多家金融機構密切合作，多起詐騙案件經由第一線行員主動察覺異常並即時通報警方後成功阻詐，守護民眾財產安全。由於成效卓著，分局長吳正文特別頒發禮券及紀念品予協助阻詐的銀行行員，感謝其高度警覺性與積極作為。

警方提醒，詐騙話術常以「高獲利、零風險」為誘餌，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來源不明的投資管道。面對疑似投資或貸款詐騙情形，請謹記「聽、掛、查」三步驟：

1. 聽：聽清楚對方話術，辨別是否涉及投資、假檢警或貸款等關鍵字。

2. 掛：立即掛斷電話，避免持續受騙。

3. 查：撥打165反詐騙諮詢專線或向警方查證，多方確認真偽。

嘉義市政府警察局第一分局強調，將持續與金融機構緊密合作，建立「警銀聯防」機制，全力守護市民的財產安全。