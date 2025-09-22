承認巴勒斯坦國「台灣也被列名」　專家：各國與以關係受衝擊

▲巴勒斯坦自治政府把台灣列入「已經承認或表達有意承認巴勒斯坦國的國家」。點圖可放大。（圖／翻攝X@Palestine_UN）

記者吳美依／綜合報導

多個美國盟友相繼宣布即將正式承認巴勒斯坦國，就連台灣也被巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）列為其中之一。專家學者分析，此舉不僅是推動「兩國解決方案」的重要一步，傳達對於以色列軍事行動不滿，也將成為重新審視與以關係、對以施壓的重要依據。

多少國家承認巴勒斯坦？

《紐約時報》報導，目前聯合國193個成員國之中，已有147國承認巴勒斯坦國。等到已表態的英法2個安理會常任理事國正式宣布，將與中俄並列支持陣營，使得美國成為「唯一拒絕承認巴勒斯坦國」的常任理事國。

值得注意的是，巴勒斯坦自治政府在官方X帳號發布一張世界地圖，透過色塊標註「已經承認或表達有意承認巴勒斯坦國的國家」，台灣也被劃入這個類別。

▼法國與沙烏地阿拉伯曾在聯合國召開會議，推動各國承認巴勒斯坦國家地位 。（圖／達志影像／美聯社）



巴勒斯坦具備國家條件嗎？

根據1933年《蒙特維多公約》（Montevideo Convention），獲得國家地位必須具備4大條件，包括常住人口、邊界明確的領土、政府機構、與其他國家建立關係的能力。儘管邊界仍存在爭議，但巴勒斯坦擁有穩定人口，領土範圍普遍被認為包含約旦河西岸與加薩走廊，以及以色列實質占領的東耶路撒冷。

巴勒斯坦自治政府由巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）建立，雖然目前仍受到以色列占領與哈馬斯控制的限制，但管理著約旦河西岸部分地區。

▼巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（圖／路透）

承認巴勒斯坦的意義？

東北大學法學教授齊米勒（Zinaida Miller）表示，承認巴勒斯坦成為國家，傳遞出外交與政治信號，「既認可巴勒斯坦人民的自決權，也否定以色列損害這項權利的立場與行為。」

前聯合國官員、安大略省女王大學副教授伊姆塞斯（Ardi Imseis）分析，此舉將為「全面調整與以色列雙邊關係提供依據」。承認巴勒斯坦的各國，必須重新審視與以色列的現有協議，確保不違背對巴勒斯坦國的義務，將對經貿文化等各領域合作產生實質影響。

在國際刑事法院（ICC）替巴勒斯坦辯護的律師賴克勒（Paul Reichler）也強調，承認巴勒斯坦國家地位是推動「兩國解決方案」的重要一步。

▼加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）



兩派觀點？

2023年10月7日哈瑪斯越境突襲，造成以色列境內約1200人喪命、250人遭擄為人質。在接下來23個月的軍事行動中，以色列對加薩展開猛烈圍困與空襲，導致超過6.5萬名巴勒斯坦人死亡，其中大多數都是平民，另外上百萬居民流離失所，陷入飢荒與營養不良，人道主義危機持續惡化。

除了加薩戰爭，以色列在約旦河西岸持續推動定居點擴建計畫，針對巴勒斯坦人的暴力事件更是有增無減，同樣引發國際關切。

不過，面對國際壓力，以色列總理納坦雅胡仍堅決反對巴勒斯坦建國，宣稱此舉將危及以色列安全，並且是在「獎勵哈瑪斯殘暴恐怖主義，懲罰受害者。」以色列最親密盟友美國，尚未回應更多國家表態承認巴勒斯坦國一事，但總統川普先前曾經清楚表示，他反對這麼做。