淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

▲廖男攔車後持鋁棒下車理論恐嚇 。（圖／翻攝臉書細說淡水）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（21）日下午發生一起行車糾紛，29歲廖姓男子因不滿50歲前方沈姓男子駕駛的車輛變換車道，竟趁機超車將對方攔下，並手持鋁棒作勢恐嚇。全程被手機錄影存證並PO上網。警方獲報後，通知雙方到案說明，將依妨害自由及恐嚇等罪嫌偵辦，同時也針對廖男的危險駕駛行為開罰，最高罰3萬6000元並扣牌6個月。

昨日下午1時許，當時沈姓男子駕駛自小客車載著妻兒，行經淡水區民權路與民富街口、往台北方向時，突然切入前方車道，造成後方廖姓男子駕駛的賓士車緊急煞車。廖男不滿，隨即趁空檔超車將沈男車子攔下。下車後，廖男竟拿出鋁棒，作勢威脅。沈男的妻子見狀，立即在車內叫兒子用手機錄影，將廖男持鋁棒恐嚇的畫面全程錄下，並PO到臉書社團「細說淡水」，提醒當地居民小心這輛車。

淡水警方獲報後立即趕赴現場，但雙方均已離去。警方循線聯繫上沈男、廖男，全案訊將廖男依妨害自由及恐嚇等罪嫌函送偵辦。此外，警方也針對廖男在道路上蛇行、逼車、以及在非遇突發狀況任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等危險駕駛行為，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1、4項開單舉發，最高罰3萬6000元並扣牌6個月。