新竹4死車禍！事發前「聚會歡唱」畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

▲死者詹男事發前歡唱，友發文「兄弟一路好走」。（圖／黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

新竹市經國路21日凌晨驚傳死亡車禍，一輛搭載5名少年的自小客車高速衝入建築工地，釀成詹、金、郭、宗姓4名少年死亡慘劇；倖存的15歲謝姓少年事故後棄4名友人不顧，轉搭白牌車逃逸，警方昨循線將其逮捕到案。5名少年的友人，在Instagram上發布詹男生前唱歌的照片，不捨說「兄弟一路好走」。

警方說明，這起事故發生於今天凌晨2時57分，地點位於新竹市北區經國路二段，一輛自小客車不明原因自撞進一處工地，造成車上4名乘客傷亡慘重。詹姓、金姓與郭姓乘客當場死亡；另一名16歲宗姓少年雖一度被救出，但傷重送醫後仍被宣告不治。車內唯一倖存者為15歲謝姓少年，卻未留在現場協助救援，而是轉搭白牌車逃回住處，最終仍遭警方掌握行蹤並帶回調查。

▲新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）



有5名少年的友人，在IG上分享與詹男一起唱歌的影片，影片中詹男拿著麥克風，坐在椅子上高歌，友人也於事故發生後，發文說「兄弟一路好走，我們昨天不是還一起唱歌嗎」。

新竹警方指出，謝男目前已被逮捕帶回偵辦，初步調查將釐清車輛駕駛身份、事故原因及相關責任歸屬。警方亦將調閱監視器畫面及檢視車內其他乘客身份與死因，進一步釐清案情。全案正由警方依過失致死等罪嫌深入偵辦中。