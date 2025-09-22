新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

▲謝姓少年出車禍前上傳限時動態。（圖／翻攝Instagram）



記者張靖榕／綜合報導

新竹市經國路21日凌晨驚傳死亡車禍，一輛搭載5名少年的自小客車高速衝入建築工地，釀成4死慘劇；事後證實，駕車的15歲謝姓少年不僅是涉嫌傷害罪遭警方協尋對象，還在事故後棄4名友人不顧，轉搭白牌車逃逸。警方上午循線將其逮捕到案。他案發前在Instagram上發布的限時動態也隨之曝光，內容顯示他與友人一路嬉鬧，成為4名死者生前最後身影。

警方說明，這起事故發生於今天凌晨2時57分，地點位於新竹市北區經國路二段，一輛自小客車不明原因自撞進一處工地，造成車上4名乘客傷亡慘重。1詹姓、金姓與郭姓乘客當場死亡；另一名16歲宗姓少年雖一度被救出，但傷重送醫後仍被宣告不治。車內唯一倖存者為15歲謝姓少年，卻未留在現場協助救援，而是轉搭白牌車逃回住處，最終仍遭警方掌握行蹤並帶回調查。

▲▼新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）



事發後，警方發現謝姓少年曾在IG上發布4段限時動態，時間點就在事故發生前。其中一段影片中，畫面為一名少年神情恍惚，還寫下「吃壞掉」；另一段影片則拍攝車內多人嬉鬧的情況，畫面顯示車輛行駛於道路上，並搭配電音舞曲，附註文字寫下，「我開車卡車再開飛機」，內容輕率浮誇，如今卻成為車禍悲劇前最後影像。

新竹警方指出，謝男目前已被逮捕帶回偵辦，初步調查將釐清車輛駕駛身份、事故原因及相關責任歸屬。警方亦將調閱監視器畫面及檢視車內其他乘客身份與死因，進一步釐清案情。全案正由警方依過失致死等罪嫌深入偵辦中。