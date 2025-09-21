澄清湖2死撞擊瞬間曝！「祖孫三代3貼」被撞飛　家屬悲痛發聲

記者許宥孺／高雄報導

高雄澄清湖21日上午11點多發生2死1重傷車禍，一家三代同堂共乘一部機車要到鳳山買衣服，不料行經澄清路湖畔時，遭到一輛小貨車失控撞上，女騎士和前踏板的姪女當場重擊摔飛，後座的母親則被拋飛墜入澄清湖內，經送醫搶救後，女騎士和母親均傷重不治。事故瞬間畫面也曝光了，由於有不少熱心民眾上前救援，家屬21日晚間也特意發文表達感謝。

▲高雄澄清湖死亡車禍撞擊瞬間曝光。（圖／threads網友linyouti授權）



根據曝光的監視器畫面，錄下完整肇事瞬間過程，當時小貨車沿彎道行駛，通過號誌路口後，突然快速衝至對向車道，與此同時，潘女一家正騎車迎面而來，完全閃避不及直接撞上，小貨車撞擊後瞬間翻車，並在地上旋轉360度才停下。

▲高雄澄清湖發生嚴重車禍，熱心民眾幫忙救援。（圖／翻攝自threads/miaaa__8o7）



車禍現場滿目瘡痍，小貨車漏了滿地油漬，機車騎士與一名女童則倒臥在路邊意識不清，傷勢嚴重留下滿地血跡，不少路過民眾直擊這幕，紛紛下車協助救援，有人幫忙打傘替傷者遮陰、移開重物，還有熱心民眾發現傷者被拋飛墜入澄清湖，也紛紛跨過護欄到湖畔幫忙打撈傷者。

警方調查，當時28歲郭姓男子駕駛自小貨車，沿文前路行駛時，過彎不慎失控偏離車道，撞上對向一部機車，造成機車上3名乘客受撞擊致重傷。郭姓駕駛表示，當時送貨完要回公司，轉彎時不明原因發生失控，不清楚為什麼會發生碰撞。

▲高雄澄清湖發生2死車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方指出，機車駕駛為36歲潘姓女子，後座乘客為61歲母親，3歲姪女則於機車前踏板處，當時3人共乘一部機車要到鳳山買衣服，潘母受撞擊後，當場噴飛墜入澄清湖，經院方搶救後仍不治。潘女受有開放性骨折，經院方搶救後，也因重傷宣告急救無效。女童則是手腳骨折，已緊急接受開刀手術，目前於加護病房照護中。

突如其來的意外帶走2名至親，家屬悲痛不已，但仍不忘感謝曾協助救援的民眾，死者潘母的兒子晚間於地方社團發文表示，「在這裡謝謝在車禍中協助幫忙的哥哥和姐姐們，我姪女開完刀在加護病房人沒事，我媽媽和妹妹已經圓滿了，謝謝大家的關心」，貼文曝光後，近千名網友留言表達致哀之意，也希望女童早日康復。