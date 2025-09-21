快訊／祖孫騎車3貼遭猛撞！嬤墜湖、女兒傷重雙亡　孫女搶救中

▲高雄澄清湖發生嚴重車禍，阿嬤噴飛墜入澄清湖。（圖／翻攝自threads/miaaa__8o7）



記者許宥孺／高雄報導

高雄澄清湖畔今（21）日上午發生一起嚴重車禍！一部小貨車沿彎道行駛時，不明原因偏離車道，撞上一部機車，機車上3名女子分別是祖孫三代，其中61歲阿嬤被撞飛墜入澄清湖，女兒則手腳骨折重傷，2人經搶救後都宣告不治。

事發在21日上午11點多，警消接獲報案指出，鳥松區文前路發生一起車禍，且有民眾墜湖。消防隊派遣人車趕往現場，並下水救援，將一名女子打撈上岸，但該名女子已無生命跡象。湖畔另有一名女子、一名女童肢體嚴重外傷，2人意識不清，現場留下大量血跡。救護人員現場處置後，緊急將傷者送醫搶救。

警方調查，當時28歲郭姓男子駕駛自小貨車，沿文前路行駛時，過彎不慎失控偏離車道，撞上對向一部機車，造成機車上3名乘客受撞擊致重傷。

▲高雄澄清湖發生嚴重車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方指出，機車駕駛為36歲潘姓女子，後座乘客為61歲母親，3歲姪女則於機車前踏板處，潘母受撞擊後，當場噴飛墜入澄清湖，經院方搶救後仍不治。潘女受有開放性骨折，經院方搶救後，也因重傷宣告急救無效。女童則是手腳骨折，目前情況穩定，轉往加護病房照護。

警方表示，雙方駕駛酒測值尚待檢驗，初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。