你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

▲ 南韓首爾明洞購物區。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

「首爾病」在中國年輕世代中逐漸擴散，越來越多人赴南韓旅遊回國後，出現強烈想念首爾、甚至難以適應日常的現象，相關貼文在中國社群媒體上引發關注。

韓媒《中央日報》報導，被稱為中國版Instagram的「小紅書」近期接連出現類似「只要離開首爾就會生病」、「回想在首爾的每個瞬間都充滿幸福」、「想住在首爾」等內容的文章。

一名網友便發文寫道，「首爾的空氣有讓人變得開朗的魔法，我跟朋友在乙支路3街到處逛時完全不覺得累。」另一名網友則表示，「記得有一次我因為找不到訂好的住宿地點，到處找人問路，當時遇到的每個人都安慰我並幫我指路，最後是一名阿姨打給房東並親自帶我去」，文末還加上「首爾病」的標籤。

短影音平台抖音上「首爾病」相關內容也引發熱烈迴響，網友紛紛上傳首爾夜景等影片，搭配「所有去過韓國的人都有首爾病」、「首爾真的是很有魅力的地方」、「首爾是令人脫離現實的烏托邦」等文案。

韓國觀光公社數據顯示，今年上半年中國遊客訪韓人次達252萬7千人，較去年同期成長14%。隨著本月29日起中國團體旅客獲得臨時免簽待遇，加上10月初國慶、中秋連假，預期中國旅韓熱潮將再度升溫。