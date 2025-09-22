起飛！樺加沙風王登基　氣象署13000公尺「投落飛機」追風觀測

▲氣象署與台大、漢翔合作，出動噴射機執行「投落飛機」追風觀測。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

今年西北太平洋「風王」暫時由18號強颱「樺加沙」上位，近中心最大風速達每秒58公尺，暴風圈半徑更飆一路漲到320公里，中央氣象署昨 （21日）上午11時與台大及漢翔公司合作，自台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行飛機投落送颱風觀測任務，歷時約4小時。

氣象署表示，樺加沙將從巴士海峽通過，由於海上觀測站稀少，加上數值模式對環流結構仍有不確定性，因此藉由飛機投落送獲取海上颱風關鍵資料，以支援颱風預報及警報發佈。本次飛機升至約1萬3000公尺高空，針對樺加沙周圍7級暴風範圍及路徑上的重要區域進行觀測。資料透過衛星即時傳回氣象署，匯入預報系統，除用於即時分析外，也輸入數值模式模擬，即時分享給全球氣象中心，提升路徑與結構預報準確度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「颱風飛機投落送觀測」利用ASTRA飛機與機載垂直大氣探空系統（AVAPS）設備，以每架次約4至6小時飛至颱風周邊高空，投擲投落送探測器，蒐集關鍵大氣環境資料，並即時傳送至中央氣象署與各國主要氣象中心。這些資料隨即進入電腦預測系統，用於分析颱風暴風半徑、雨帶結構及路徑研判。

氣象署指出，台灣在西北太平洋地區為颱風飛機觀測的研究先驅，自2003年起已完成89次觀測。相關科學理論與應用成果多次於國際期刊與研討會發表，受到國際重視。2008年臺灣參與世界氣象組織亞太區域聯合颱風觀測計畫（T-PARC），與美、日、韓、德、加、法等國合作，使用多架飛機與氣球飄落送進行策略性觀測，並被國家地理頻道拍攝為科學紀錄片。