快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署持續發布強烈颱風樺加沙海上陸上警報，今天屏東縣6鄉鎮、台東縣的蘭嶼綠島及花蓮部分地區停班停課，其餘縣市則正常上班上課。根據氣象署今天清晨最新風雨預報資料，預測今天中午12時之後，10縣市風力達停班課標準。

▲樺加沙成為今年風王。（圖／翻攝easterlywave）

►風力預報達停班課標準地區

桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、屏東縣恆春半島、台東縣濱海鄉鎮及蘭嶼、綠島、連江縣、金門縣、澎湖縣。

►雨量預報達停班課標準地區

台東縣山區。

▼今午後風力預測。（圖／氣象署）





依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

►今停班停課地區

屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮停班停課，其餘正常上班正常上課。

台東縣：蘭嶼、綠島停班停課，其餘地區正常上班上課。

花蓮縣：馬太鞍溪堰塞湖保全戶停班停課；保全範圍學校停班停課（光復國中、光復國小、太巴塱國小）；其餘花蓮縣內正常上班上課。

▲▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／翻攝人事行政總處網站）

