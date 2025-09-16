9月國際失智月　南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

▲南投縣衛生局與家樂福攜手合作，提升長者營養識能、預防失智。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

熱愛下廚的王奶奶喜歡到超市採買、下廚做飯，但近來被家人發現冰箱裡常塞滿一袋袋米粉、醬油和青菜，且昨天才剛買，今天又添新貨，王奶奶卻渾然不覺，甚至堅持說「家裡正好缺這些呀！」家人擔憂也逐漸加深。

南投縣衛生局指出，上述看似微小的生活插曲，其實可能正是失智症悄悄上門的早期徵兆，而該縣為全國第三老之超高齡社會，65歲以上人口佔率21.99%，如何透過健康飲食、規律生活與持續學習，延緩認知退化，是南投縣推動長者健康政策的核心方向之一，因此於9月「國際失智月」與家樂福南投店合作推出「銀髮食刻，預防失智從餐桌開始」活動，希望提升長者營養識能並強化全民防失智觀念。

該活動規劃包含手推車帆布宣導，利用賣場高流動性的手推車作為宣傳載體，將「地中海飲食」的核心概念融入日常採買情境；同時設計互動問答，民眾可透過掃描QR Code參與答題，完成後可至服務台兌換限量小禮品（每日限量100份，送完為止，每人限換一次），以趣味方式提升參與意願，並加深對預防失智飲食觀念。

縣府衛生局社區營養推廣中心營養師鄭絜指出，地中海飲食以多蔬果、全穀、豆類、橄欖油及適量魚類為特色，並減少紅肉與加工食品，此飲食型態富含優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸及抗氧化營養素，有助於維護心血管與腦部健康，延緩認知退化、降低失智風險；「銀髮食刻」活動時間自即日起至9月30日止，詳情請見家樂福店內公告，或洽衛生局諮詢專線：049-2222473轉477。