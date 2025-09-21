　
地方 地方焦點

台南做工行善團完成第309戶修繕　市長夫人慰勞志工

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雖然颱風樺加沙襲台風雨不斷，但「做工行善團」修繕腳步不停歇，台南市勞工局攜手各工會志工，21日完成第309戶修繕作業，亦為此次風災後完成重建的第32戶，市長夫人劉育菁也親自到場，帶來餐點慰勞辛苦志工，展現滿滿關懷。

▲台南市勞工局於曾文園區舉辦烘焙課程，學員親手製作蛋黃酥與小月娘。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。

此次修繕案位於西港區，屋主為66歲蔡姓長者，經濟困難且房屋於丹娜絲颱風期間受損。經西港區公所通報，勞工局自8月25日展開修繕，今日由油漆工會完成最後美化作業，並結合木工工會搬運捐贈傢俱，包括床墊、衣櫃、桌椅、沙發等，讓案主一家重拾安定生活。

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。

同時，後壁區76歲郭姓獨居長者的房屋亦因颱風嚴重損毀，做工行善團已展開修繕，電氣工會與泥水工會接續進場施工，後續將由其他工會接手，逐步改善居住環境。另有志工前往官田區二手傢俱倉庫製作30組床架，為後續弱勢家庭需求做準備。

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。

勞工局長王鑫基表示，感謝新舜營造等企業加入行善團，災後已媒合42戶受災家庭進行修繕，其中32戶已完工、5戶施工中。21日修繕更有5組夫妻檔志工共同投入，展現專業與愛心。王局長強調，行善團不僅改善弱勢家庭生活環境，也讓更多人擁有「希望家園」，傳遞社會溫暖。

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。

09/21 全台詐欺最新數據

蕭煌奇合體李炳輝！　無預警曝光「重磅喜訊」全場嗨炸

CREMIA「提拉米蘇冰淇淋」限量回歸　台灣限定吃

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

相關新聞

台南市勞工局推烘焙課程烘焙名師授課學員親手做中秋禮盒

台南市勞工局推烘焙課程烘焙名師授課學員親手做中秋禮盒

為落實台南市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」施政理念，台南市勞工局除持續於南門勞工育樂中心開辦多元化勞工學苑課程外，亦因應「曾文市政願景園區」啟用，特別規劃多場休閒體驗活動。

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

台南人好會買！新光三越小北門店i17戰況曝

台南人好會買！新光三越小北門店i17戰況曝

遭警盤查心虛　越籍逃逸移工拔腿狂奔畫面曝

遭警盤查心虛　越籍逃逸移工拔腿狂奔畫面曝

台南做工行善團市長夫人志工

