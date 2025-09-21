台南做工行善團完成第309戶修繕　市長夫人慰勞志工

▲台南市長夫人劉育菁帶餐點到場，慰勞辛苦付出的行善團志工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雖然颱風樺加沙襲台風雨不斷，但「做工行善團」修繕腳步不停歇，台南市勞工局攜手各工會志工，21日完成第309戶修繕作業，亦為此次風災後完成重建的第32戶，市長夫人劉育菁也親自到場，帶來餐點慰勞辛苦志工，展現滿滿關懷。

此次修繕案位於西港區，屋主為66歲蔡姓長者，經濟困難且房屋於丹娜絲颱風期間受損。經西港區公所通報，勞工局自8月25日展開修繕，今日由油漆工會完成最後美化作業，並結合木工工會搬運捐贈傢俱，包括床墊、衣櫃、桌椅、沙發等，讓案主一家重拾安定生活。

同時，後壁區76歲郭姓獨居長者的房屋亦因颱風嚴重損毀，做工行善團已展開修繕，電氣工會與泥水工會接續進場施工，後續將由其他工會接手，逐步改善居住環境。另有志工前往官田區二手傢俱倉庫製作30組床架，為後續弱勢家庭需求做準備。

勞工局長王鑫基表示，感謝新舜營造等企業加入行善團，災後已媒合42戶受災家庭進行修繕，其中32戶已完工、5戶施工中。21日修繕更有5組夫妻檔志工共同投入，展現專業與愛心。王局長強調，行善團不僅改善弱勢家庭生活環境，也讓更多人擁有「希望家園」，傳遞社會溫暖。