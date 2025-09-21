實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

記者張靖榕／綜合報導

蘋果最新一代智慧型手機iPhone 17系列於19日上午正式開賣，其中主打輕薄設計的iPhone Air厚度僅5.6毫米，引發市場對其耐用性的關注。不過，外媒報導指出，經YouTuber實測後，結果顯示，需要高達216磅（約100公斤）的集中力量才能讓前玻璃破裂，但機身只有彎曲，甚至沒有出現斷裂，讓人相當驚豔。

▲iPhone Air在極端重力測試下出現斷裂聲，但只有機身彎曲，並沒有裂開成兩半。（圖／翻攝YouTube「JerryRigEverything」）



科技頻道YouTuber扎克（Zach）對iPhone Air進行一系列彎曲與壓力測試。他在首次徒手彎曲測試中，儘管將機身大幅變形，但並沒有出現斷裂或玻璃破損。隨後，他進一步使用鋼鍊與起重機秤進行壓力測試，模擬集中力道施壓的極端狀況。

根據測試結果，iPhone Air須承受達216磅（約100公斤）的集中力量，其前玻璃才會產生裂縫，但整體機身仍保持結構完整。扎克指出，即便在如此高強度的外力作用下，iPhone Air仍展現出極佳的韌性與回彈力。

iPhone Air的這項設計挑戰蘋果長年以來對輕薄與耐用性間的平衡，而本次實測也為其精密的工程設計提供有力佐證。即便顯示器在極端測試中出現破裂，該機依然維持正常運作，且能回復原形，顯示其製造品質屬一流水準。

外媒評論指出，日常生活中用戶幾乎不可能遇到類似壓力集中於單一點的極端情境，因此不必擔心iPhone Air在口袋中因坐壓而斷裂。此外，蘋果高層在產品內部演示中亦曾透過拋擲、彎曲等手法展示其耐用性，顯見蘋果對該機強度的信心。