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Panasonic頂級電視集大成！JZ1000智慧極致視聽體驗展演完美居家生活

▲▼Panasonic,電視,4K,JZ1000。（圖／翻攝自Panasonic台灣官網）

▲集高品質色彩、音效和智慧功能於一身的頂級電視Panasonic JZ1000系列，讓人在家中也像在劇院一樣享受。（翻攝自品牌官網）

消費中心／綜合報導

現代人忙碌工作累積許多壓力，在讓人最舒適放鬆的家中看一部電影、打一場遊戲，就是找回身心平衡的最好方式；而電視身為家中不可或缺的娛樂中心，肩負起提供絕佳視聽體驗的重要使命！不斷追求卓越的家電品牌Panasonic，因此推出JZ1000旗艦電視，搭載獨家尖端色彩技術、能做出如大腦精準判別的高效能影像晶片、高亮度OLED面板、劇院等級音效和智慧功能，集最高等級效能於一身，陪伴使用者隨時享受視聽饗宴；同時，超薄極簡外型以及可調整螢幕顯示，為家中空間增添時尚美感，還能按心情營造不同氛圍，輕鬆讓人成為懂得品味生活的人生高級玩家。

許多時候追劇、看電影就像是經歷一場旅行，在一幕幕畫面中隨著鏡頭視角感受這個花花世界，想要更投入彷彿身歷其境，就打開Panasonic JZ1000頂級電視，獨家「真．自然6原色」技術，在傳統紅、綠、藍3原色基礎上加入青、洋紅、黃3輔色，細節更多、顯色加倍準確，透過螢幕還原自然，就像親眼所見；而且不過度亮豔，讓雙眼盡情享受逼真舒適畫面！不光如此，Panasonic JZ1000再以「好萊塢HCX Pro AI影像晶片」提升影像色彩、對比度和清晰度，AI尖端智能宛如大腦運作模式，分析各類型節目內容後，全自動調節成最佳影像模式，不管是戶外冒險的極速活動或和緩靜態實物攝影，都展現動靜皆宜的超強視覺景象。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲Panasonic JZ1000系列飽滿且不過度亮艷的色彩表現，要歸功於Panasonic獨家的「真．自然6原色」技術，多了輔色讓畫面顏色真實絕美。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼松下電視開箱 。（圖／記者徐文彬攝）

▲收看電視節目就是要能輕鬆看到最好的影像表現！Panasonic JZ1000運用「好萊塢HCX Pro AI影像晶片」﻿的獨特AI處理技術，自動分析旅遊、體育等各類型節目，隨時準備好最優秀的觀賞模式。

追求電視高品質觀影體驗的人都知道面板對畫面表現力的影響，Panasonic JZ1000系列電視使用Panasonic原廠調校的Master HDR OLED面板，能表現更烏黑深沉的黑色調，黑暗的畫面同樣呈現精緻細節，而且散熱效果更好，還能透過有效供電、增加亮度，比傳統面板增加20%更高的峰值亮度。再加上由影像殿堂級的好萊塢專業調色師調校，以及Filmmaker Mode製片人模式和NETFLIX CALIBRATED MODE校準模式等，讓Panasonic JZ1000的觀賞體驗猶如電影院大螢幕的臨場感；就連極快節奏的體育賽事場景也能快速反應，動態影像流暢又清晰，不怕錯過精彩每一瞬間。JZ1000畫質精確表現導演的創作視野搭配上劇場環繞音效，不費吹灰之力將萬花筒般絢麗的真實世界送到行家眼前、帶來極致精彩的視聽之旅。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲眼前的黑不是黑，而是具有深淺過渡、明暗對比的黑色調，如人眼親見般展現豐富層次感。

▲▼松下電視開箱（業配） 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲高速的運動畫面中不論場景明暗，都能清晰可見各種細節，例如甩落的水珠、飄動的髮絲等都依然保持動感不殘影。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Panasonic JZ1000能自動校準、精確呈現製片人最理想的畫面效果。（上圖為校準前，下圖為校準後）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

沉浸遊戲中，最怕按了按鍵、畫面卻延遲沒反應，要是因此害隊友GG或破不了關，本來想舒壓的心情反而更沮喪！Panasonic電視在2021年新推出的「極致遊戲模式」功能，相比過去舊版，可降低將近50％的輸入延遲，從按下按鈕到觸發動作只需極短的時間，讓人可以百之百表現戰力，成為遊戲神隊友；而且連接電腦、遊戲機時，還能自動開關機，想立刻投入遊戲中的心一秒也不必等。更不擔心遊戲玩得正刺激時，被畫面卡卡中斷高昂情緒，搭載HFR和VRR讓電視和遊戲機影格輸出率同步，高解析又不卡頓的畫面滿足最新遊戲機型所需的逼真遊戲體驗，就是要讓電玩迷玩得過癮無可挑剔。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲遊戲愈玩愈擬真，超高解析又流暢的新型遊戲畫面，不卡頓才能讓玩家大呼過癮。

進電影院就是為了感受聲光音效震撼的人，現在為家中準備一台Panasonic JZ1000也能立刻有同等級享受。JZ1000系列配備了Cinema Surround PRO劇場環繞專業音效和Dolby Atmos（杜比全景聲）技術，專業音效讓聲音表現更加立體，人在家中也猶如坐在戲院收音最好的位置觀影一樣，享受被音效包圍的快感；像是觀賞動作爽片中爆破、槍戰和飛車追逐等畫面，以及驚悚片的緊張情節，不只帶來了視覺衝擊，醇厚音效層次豐富，也讓人分不清虛實空間而更加投入，或聆聽史詩片和歌劇表演等磅礴音樂，JZ1000系列具深度的超強表現讓音效變成最佳氛圍製造者，引領觀者深深沉浸其中。

▲▼Panasonic,電視,4K,JZ1000,真．自然6原色,HCX Pro AI影像晶片,Master HDR OLED面板,杜比全景聲,我的首頁6.0,My Scnery。（圖／翻攝自Panasonic台灣官網）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲觀看懸疑驚悚或大場面等影像時，聲音能在無形中營造出各種氣氛，頂級電視倚賴搭載的細膩環繞音效，讓質感面面俱到，帶來身歷其境的沉浸式體驗。（圖／上圖翻攝自品牌官網，下圖記者徐文彬攝）

Panasonic JZ1000頂級電視的智慧功能還包括最新的「我的首頁6.0」，能把平時最常使用的平台，像是Netflix和YouTube影音平台以及節目通通放在首頁，還可自訂順序、隨時新增各種應用程式。遙控器一鍵按下「首頁」即可見快速選單，操作直覺好上手，一次把全家人的最愛打包，無論是哪個家庭成員都能快速找到自己要看的內容，非常方便。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼最新的「我的首頁6.0」能將應用程式和節目自訂於首頁中，搭配智慧影音遙控器，一鍵就能切換。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

JZ1000輕薄簡約的外觀設計，不僅相當順眼大氣，更能凸顯畫面內容，讓人專注在視覺饗宴中；圓型基座的可左右旋轉支架，可以按觀賞視線不同調整，還貼心打造獨特的「防傾倒底座」，當電視遭受搖晃時，底座吸盤以接近真空的狀態緊緊附著，不容易因碰撞傾倒。JZ1000更新增My Scenery功能，讓電視不再像是一塊全黑布景，佔據家中大片空間，而是能從內容中挑選喜歡的背景畫面、音樂，讓電視多了「氛圍使者」的身分，不同場景宛如一幅幅獨特畫作，成為可隨時置換的家居飾品，融入生活場景，為家中營造不同氣氛。

▲▼松下電視開箱。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Panasonic,電視,4K,JZ1000,真．自然6原色,HCX Pro AI影像晶片,Master HDR OLED面板,杜比全景聲,我的首頁6.0,My Scnery。（圖／翻攝自Panasonic台灣官網）

▲超輕薄的螢幕搭配「My Scenery」自訂顯示畫面功能，讓電視變身窗景，隨心情布置家中環境。（圖／上圖記者徐文彬攝、下圖翻攝自品牌官網）

如今，愈來愈多人了解「家」帶給人的影響，為了布置符合需求且舒適的環境，更加重視家電選擇，而電視做為「份量感」十足的家電成為許多人的重點考慮對象。Panasonic JZ1000也因此更吸引大眾目光，家中有了它，除了天天可以擁有高品質的視聽享受之外，連環境氛圍都能隨心變化，多功能的表現為使用者帶來了全新生活想像。

官網連結：https://www.panasonic.com/tw/consumer/digital-av/tv/4k-oled/th-65jz1000w.html

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