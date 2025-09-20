母乳救命！偷渡船海上漂流12天　人妻每日餵10秒救回16人

▲ 2001年一艘偷渡船漂流12天未獲援，船上一名人妻自願提供母乳，每人每日吸吮10秒，全船16人奇蹟生還。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

加勒比海島國多明尼加共和國曾發生一起驚心動魄的海上求生事件，一艘載有16人的偷渡小船從薩瓦納德拉馬爾城（Sabana De La Mar）海灘出發，試圖穿越鯊魚出沒的莫納海峽前往波多黎各尋求更穩定的生活。不料航行途中指南針發生故障，船隻在大西洋與加勒比海間漂流12天，最後全船靠著一名女乘客分享母乳得以奇蹟生還。

根據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）等外媒報導，這起事件發生在2001年1月3日，當時共有8名男性與8名女性，從多明尼加薩瓦納德拉馬爾城（Sabana De La Mar）附近海灘登船出海。每人支付約125至250美元（新台幣約3500至7000元）作為偷渡費用，準備橫渡莫納海峽前往波多黎各。然而出海不久後，船上指南針即故障，加上遭遇洋流干擾，船隻迅速失去方向，在大西洋與加勒比海交界處漂流。

更雪上加霜的是，船上糧食、水與汽油在短短3天內即耗盡，16人身體逐漸虛弱，不少人甚至出現脫水、昏迷等症狀。到了第5天，31歲的女乘客法絲緹娜·梅塞德斯（Faustina Mercedes）見妹妹埃琳娜（Elena Mercedes）體力不支，決定將原本為1歲女兒預備的母乳分給妹妹飲用。令人意外的是，妹妹飲下後迅速恢復精神，讓她靈機一動，決定將母乳分享給船上所有乘客。

法絲緹娜隨後制定「分配規則」，讓其餘15人每日輪流吮吸母乳，每人約10秒鐘，以維持基本水分與體力。她甚至與妹妹合作，讓自己也能攝取營養以繼續哺乳。在極其有限的資源中，她成為整艘船的「生命之源」。

漂流期間，乘客們偶爾也靠海上漂來的腐敗水果維生，並持續向遠處船隻揮手求援，但始終未獲救援。直到第12天清晨，眾人終於在遠處看見陸地，隨即拆下船板、合力划行，最終在海流推進下成功靠岸，結束長達近兩週的海上漂流。

事後，外界對法絲緹娜的善舉表達敬佩，許多人將她視為「海上英雄」。她也謙虛表示，「這是上帝給我的靈感，我只是盡了該盡的本分。」報導指出，與法絲緹娜同行的小船能平安返航極為罕見，同一時間，另有一艘載有45人的偷渡船在鄰近海域失事，至今仍下落不明，令人唏噓。

