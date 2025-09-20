　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋恢復國統綱領、開啟國共論壇　張亞中：盼2027談出結果作競選主軸

▲張亞中出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

▲張亞中出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨10月將改選黨主席，身為候選人怎麼帶領國民黨戰將重返執政，孫文學校總校長張亞中今（20日）表示，這場選舉不是選一個人、誰最會罵民進黨，而是能救亡圖存的黨主席，他當選黨主席後，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇，希望2027年能談出和平結果，作為2028國民黨競選主軸。前立委鄭麗文則說，國民黨不該讓立法院黨團孤單作戰，包括智庫、黨中央、地方政府跟地方議會，都需要跟立院能聯合成為火網互相支援。

《中天新聞》20日下午舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。

在交互詰問階段，羅智強提問，民主制衡試煉戰場就在立法院，像國民黨前主席江啟臣、民眾黨主席黃國昌擔任立委時一樣可以做得稱職，因為在立院可以跟兄弟姊妹作戰，節奏即時化、步調一致化，也可以掌握最新訊息跟相對民進黨進行交鋒，也可以直接監督官員，所以要請教，怎麼帶領國民黨戰將重返執政？

張亞中回應，今天影響這場選舉的是兩岸關係，如果不解決，台灣永無寧日，但現在民進黨選擇是鬥跟逃，而國民黨是閃躲，所以他當選黨主席後，兩岸和平發展是重中之重，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇、政治對話，希望2027年能談出和平結果，作為2028國民黨競選主軸。這場選舉不是選一個人、誰最會罵民進黨，而是能救亡圖存的黨主席，所以所有黨員都是要合作對象；黨主席掌握理念跟論述、方向，相信所有委員可以團結一起，打贏2028。

▲鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

鄭麗文說，她曾在立院面對民進黨強力打壓，當時是少數黨，艱難作戰，所以感受非常深刻，國民黨不該讓立法院黨團孤單作戰，所以黨部應該隨時跟黨團密切合作，還包括智庫、黨中央、地方政府跟地方議會，都需要跟立院能聯合成為火網互相支援，才能讓炮口不是只剩下立院黨團。

鄭麗文說，她拜會行政院前院長陳冲，希望組「影子內閣」，就每個部會提出政策主張，強力監督，跟立法院黨團協同作戰，希望把政黨競爭的內鬥內耗拉回到良性競爭、政策競爭、提出具體主張。明年要地方選舉，地方也要提出地方發展戰略，為地方選舉提供強大子彈跟戰力。

09/21 全台詐欺最新數據

百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

