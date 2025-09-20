藍主席辯論！羅智強喊「砲口對賴清德」　鄭麗文推九二共識、集體領導

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今（20日）出席媒體主辦的辯論會。在理念表述上，鄭麗文表示，她要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業，她也主張未來要集體領導、擴大決策圈，讓國民黨從羊群變成獅群。羅智強說，他如果有12萬發火炮，他每炮都會敲擊總統賴清德等，不會浪費火炮敲擊黨內同志，因為砲口對內一定輸。

▲ 羅智強出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》 。（圖／記者李毓康攝）

《中天新聞》20日下午舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌出席，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。

▲張亞中出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

在第一階段，張亞中指出，2025年老天爺給了國民黨一個機會，也是禮物，第一個，民進黨發動大罷免，但由於國民黨戰略錯誤，採取以罷制罷，最終變成31：0，讓國民黨很多人被起訴、羈押，這是重大的挫折，明明是一個罷免權利，但是被民進黨操作成清算，讓支持者很不滿，還把國民黨立委變成中共同路人。張亞中接著說，823得票來看，民進黨沒有受到相當的影響，但國民黨也沒有任何改革，這是上天給了國民黨禮物，但國民黨沒有好好接住他。

羅智強則提到，他如果有12萬發火炮，每炮都會敲擊總統賴清德、台北市議員苗博雅、聯電創辦人曹興誠，不會浪費火炮敲擊黨內同志，砲口對內一定輸，要當砲口對外的黨主席，心中所有怒火只指向賴清德。他也細數近期提告民進黨的案例，他強調，國民黨的戰將們就是要一起出生入死，必須要團結，因此這次一定要有一個無私的黨主席，才可以力往狂瀾，此外藍白也要合作，而他過去跟民眾黨前主席柯文哲及民眾黨主席黃國昌是好朋友、好戰友，他一定可以做好藍白的橋樑。

▲鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

鄭麗文表示，她過去半年為了抵制大罷免，發起黨外在野大聯盟在全台助講，過程中目睹全台灣內部前所未有的對立跟撕裂；面對美國總統川普關稅海嘯，賴清德竟然一籌莫展，任人予取予求，但大罷免大失敗後，民進黨反而變本加厲，現在高唱台灣未定論，甚至說台灣沒有光復，寧願做亡國奴也要否定中華民國。

鄭麗文說，國家面臨危急存亡，兩岸局勢一觸即發，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA的天職，在此關鍵時刻，國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨撥亂反正歷史使命。她參選黨主席，就是要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

鄭麗文也說，但國民黨機器積弱不振、問題叢生，所以國民黨必須世代交替，讓人耳目一新，要老幹新枝，才能承先啟後，所以她主張未來要集體領導、擴大決策圈、垂直整合、橫向連結，團結最大所有力量，強調團隊作戰，讓國民黨從羊群變成獅群。

鄭麗文更宣示，她會是專職黨主席，無私無我、全新心意投入奉獻，會尊重制度、說話算話、堅守原則，也不能在因人設事，要徹底拒絕密室政治，才能擺脫公平政治醬缸文化；她參加黨主席，一定會用最尊重、互信態度、用公平公開遊戲規則，全力促成藍白合，確保2026、2028一定要贏，連結跟凝聚真正代表台灣的主流民意，下架賴清德，讓兩岸遠離戰火，還要重現國民黨執政能力，把餅造大，再造護國神山，重現國民黨百年榮耀。