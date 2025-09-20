直擊／「我就是要參加辯論！」　卓伯源衝會場怒轟中天：不要臉

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉10月18日進行投票，共6人完成登記，今天（19日）首場辯論會由《中天新聞》舉辦，辯論會只邀請孫文學校校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文以及前台北市長郝龍斌，但郝最終未出席。但在辯論會尚未開始前，同樣是主席參選人的彰化縣前縣長卓伯源忽然現身中天電視台現場，表示自己一定要進去參加辯論，但始終進不去會場，讓他怒拍背板，更轟現場工作人員「不要臉」。

▲中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》，卓伯源意圖進入辯論會場。（圖／記者李毓康攝）



卓伯源表示，他是經過國民黨審查合格的六號候選人，但他發現他未在中天辯論活動的名單中，因此他透過很多的管道與中天聯繫，只是一直沒有辦法取得回覆，直到今天早上，他收到了通知，寫得很清楚國民黨黨主席首場辯論卓伯源，因此他將進去參加辯論。

不過，當卓伯源要進去時，被工作人員擋在門口，卓伯源不滿表示，「你們不要臉！你違法你知道嗎！你意圖使人不當選！你可以個別邀請，但你不能掛著這個招牌，我的資格不是由你來審查的，你沒有資格來篩選我的資格，你們媒體操作不當，這是一個可恥的一件事」，國民黨主席選舉，難道是特定媒體決定嗎？大辯論難道誰可以參加是由特定媒體決定的嗎？

卓伯源講到一半時情緒越來越高漲，直接拍打他身後的看板，並表示，他今天看到齷齪骯髒的一面，媒體封殺特定候選人，是國民黨要的選舉嗎？你沒有資格用這個黨徽，你對不起這個黨徽，是神聖的事情，這就是民主，而不是特定媒體誰可以參加，「我就是要參加辯論！」。

此時，身旁的中天工作人員表示，「我們是針對網路溫度計的民調，選出前4強的候選人，當時沒有人參選… 」，但話還沒講完，卓伯源就擠掉工作人員說，他要針對最不公不義的媒體表達最深的抗議，言論自由很可貴，但中天用媒體霸權來決定誰可以參加辯論，中天媒體霸權已經發揮到極致，凌駕公平正義、凌駕國民黨候選人資格審查、無論如何他一定要進去。

事後在辯論會開始後，卓伯源越講越不滿，直接衝進會場入口，但遭工作人員擋下，他仍繼續怒吼他就是要參加辯論。