▲前立委邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉辯論會今（20日）下午登場，前立委邱毅在社群平台表示，主席候選人若沒有足夠的謀略、勇氣、經驗，還真別想淌這個渾水，「如果連電視辯論都猶豫再三，不敢參加，還抬出『準備不及』做理由，那就真是扶不起的阿斗」，疑似在暗酸缺席辯論會的主席候選人郝龍斌。

邱毅今日在臉書發文表示，做國民黨主席的人，不是在享受權力、呼風喚雨，而是要對抗來自民進黨排山倒海的攻擊，賴清德和徐國勇都不是吃素的，這兩人或許沒有治理能力，智商也很低，但都有共同特點，就是很無恥。

邱毅指出，在鬥爭的場域裡，無恥即無敵，何況賴清德與徐國勇的後面還有個千年老狐狸邱義仁在出謀劃策，再者，看柯文哲怎麼被陷害羅織，就知道黨主席不好幹。

邱毅認為，柯文哲做了8年的台北市長，後來又組織民眾黨、擔任黨主席、經歷兩次重大選舉，選舉就要募款，就會有政治獻金，但賴清德只要指揮檢調，張冠李戴，就可以輕易羅織成貪污受賄，圖利企業。

此外，邱毅還說，賴清德政府再透過洩密媒體，配合媒體操作，要鬥臭、鬥垮政敵，根本輕而易舉，大家別忘了，徐國勇也是這方面的高手，所以想當國民黨主席的人，沒有三兩三，就別想上梁山。

邱毅強調，主席候選人若沒有足夠的謀略、勇氣、經驗，還真別想淌這個渾水，「如果連電視辯論都猶豫再三，不敢參加，還抬出『準備不及』做理由，那就真是扶不起的阿斗，還是退出選舉算了」。

邱毅直言，當選國民黨主席並不難，但當選後，要做好這個角色很難，要對抗豺狼虎豹的賴清德徐國勇，更是艱困挑戰，他透露，自己前幾天，聽一位有主導大局能耐的國民黨大咖，狂傲的已在封官加爵，一副順我者昌，逆我者亡的囂張樣，就暗自竊笑，找個理由趕快離場。

最後，邱毅表示，國民黨走到今天，還在排斥這個、抗拒那個，不懂禮賢下士，保持那種「只可利用之，不可重用之」的封建心態，那就只能這麼苟活了。