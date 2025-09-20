黨魁辯論館長問藍白怎合？　鄭麗文：雙方中常會決議共同頒佈實施

▲鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日登場，《中天新聞》今（20日）舉辦首場電視辯論會。其中有「彩蛋提問」環節，網紅館長陳之漢問到，未來藍白合如何合作？如何確保兩黨是緊密的？前立委鄭麗文表示，藍白合作一定要有互信態度，兩黨需研商一套制度，由雙方中常會決議制度，共同頒佈實施，藍白集中火力，務必贏得2026、2028大勝。以2026年縣市長選舉為例，雙方有合適的人選可以透過民調選出最適合的候選人，雙方就要全力支持，民調方式是要藍白共同選定，進行全民調與排綠民調。

陳之漢問到，最重要的藍白合，未來要如何實施？2026年是磨合，如何確保是公正公開的？這樣的示範，持續到2028年的藍白合，若發生問題，如何確保雙方是緊密的？

張亞中表示，藍白合最重要的就是要下架民進黨，但是合作的動機是什麼？是自己力量不強，需要合作才可以獲勝？是不是年輕黨員太少？民眾黨很多，所以要合作？但是如果國民黨自己不能改革壯大，只寄託在白色力量，這樣的合作可以持續多久？

張亞中提到，藍白合要公平、相互尊重，若沒有公平、信賴合作，很容易有問題。國民黨如何壯大是重要的條件，今天選舉，不是解決內部問題，未來跟白色力量充分溝通了解，藍白當然要合作，但是2024失敗的經驗也要記取教訓，不能只是高層候選人的民調較勁，而忽略基層感想，這種合作可能就不適合。

羅智強提到，藍白合有兩個路徑，一個是制度性解決，一個是信任性解決。他近日跟翁曉玲、吳宗憲將推動「總統二輪決選制」，並採雙軌並進方式，分別提出《中華憲法增修條文》及《總統副總統選舉罷免法》修正案，這不僅解決藍白問題，也解決少數總統的困境；制度性的問題絕對是公平、公正、公開，藍白一定要彼此有信任，「我可以在未來做好相當好的角色」。

鄭麗文則說，她非常重視藍白合，藍白合作一定是要有互信的態度，研商出一個可以真正選賢與能的制度，由雙方中常會決議制度，共同頒佈實施，藍白集中火力，務必贏得2026、2028大勝，針對縣市首長候選人，現任優先，只要有意願連任者，一定尊重支持他，都不是藍白執政縣市，如果雙方有合適的人選可以透過民調，如果雙方只有一個候選人，雙方全力支持這個候選人，民調的方式是要藍白共同選定，進行民調，最後執政團隊也要培養新人，讓藍白合作，來組成執政團隊。