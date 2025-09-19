新竹縣府 x Firstory青年Podcast徵件開跑！總獎金12萬

圖、文／新竹縣政府提供

打造專屬青年的公共發聲平台！新竹縣政府教育局攜手全臺最具影響力的 Podcast 平台 「Firstory」，推出全新青年Podcast 節目「Stan up！青開麥」，以公共事務參與為主題，以「政府 × 新媒體產業 × 創作者」三方的合作模式，讓青年表達自身對公共政策的觀點，從在地出發傳遞全臺。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，縣府近年持續推動青年培力、志工服務、青年諮詢及新媒體節目，鼓勵青年勇於嘗試，將創意化為行動。此次活動以 Podcast 節目為平台，結合「徵件共創、節目製播、校園互動」三大元素，打造專屬青年的公共對話場域，期盼激發更多青年關注並投入公共事務，成為推動地方改變的關鍵力量。

「Stan up！青開麥」系列活動及Podcast節目鎖定青年關注的公共議題，以輕鬆對談方式，探討新竹縣在地環境永續、自然生態、社福文教、都市發展及就業經濟等議題，不僅藉由青年視角切入政策推動，也期盼增加青年參與公共事務的意願，打造新世代參與城市發展的溝通橋樑，活動共分三部曲：首部曲「主題徵件」，邀請全國 15至45歲青年提出創意節目企劃，總獎金高達 12 萬元，預計選出6件優秀提案；第二部曲「節目 ON AIR」，由入選青年與多位知名來賓共同錄製，包括金鐘獎得獎或入圍的 Podcast 主持人「欖仁媽媽說故事」胡致莉、「不正常愛情研究中心」黃豪平、「賈文青無料案內所」賈培德，以及知名作家海苔熊、YouTuber 蔡黑皮、歐耶老師，還有《童話裡都是騙人的》主持人 Eddie 羅辰宇等人，透過跨界對談展現多元觀點；第三部曲「青開麥 熱『寫』徵文」，則邀請高中職及大專院校學生參與，針對節目撰寫心得或行動提案，總獎金 5 萬元，並將選出 10 件優秀作品。

教育局長楊郡慈指出首部曲的徵件活動自即日起至 10 月 6 日止，不限主題，只要是對「新竹縣」公共議題有興趣的15歲至45歲青年皆可報名，最終將選出 6 組優秀提案，每組除可獲得 2 萬元獎金，還可參與第二部曲，由專業團隊協助 進行Podcast節目錄製，讓青年真實觀點化為公共聲音傳播至全臺。更多活動詳情與報名資訊，請至新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁或「Stan up！青開麥」官方網站 （https://hcyouthpodcast.tw/ ）查詢。